'Masakr na hranici zvladatelnosti.' Stoupání na Col d'Izoard si před pelotonem vyzkoušeli amatéři

Cyklisté dali na Tour de France sbohem velehorám výstupem Col d'Izoard. Na vrcholu už je čekali účastnice ženského závodu a amatéři, kteří jedno z nejtěžších stoupání vyzkoušeli jen pár hodin před těmi nejlepšími. Col d'Izoard/Francie 8:10 21. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Izoard před pelotonem Tour vyšlapaly i nejlepší ženy a tisícovky amatérů | Foto: Reuters

„Pokud máte 90 kilo a najeto pouze 400 kilometrů po rovině, tak je to masakr. Naštěstí tam jsou dvě partie, kde se to srovná, tak si člověk odpočine, ale konec je pro standardní lidi na hranici zvladatelnosti,“ řekl Radiožurnálu amatérský cyklista Petr Doležal, když si vyšlapal na Col d'Izoard.

On, jeho kamarádi z Liberce i další tisíce „hobíků“ přijali výzvu, kterou amatérům nabídli pořadatelé letošní Tour de France. Vyšlapali 14kilometrové s převýšením víc než tisíc metrů zakončené strmými stěnami před cílem.

Tam pak pod alpskými vrcholky vytvořili ležení, které čekalo na peloton Tour de France v posledním horském dojezdu letošního ročníku. Čas si krátili pojídáním obrovských párků v rohlíku.

Energie byla potřeba už při cestě. Jezdec z Liberce se na speciální gely nespoléhal. „19 a půl kilometru jsem ujel na řízek, dva litry vody, hamburger v Serre Chavalier a dvě jahodové taštičky,“ usmívá se Doležal.

Zatímco se peloton Tour blížil k Izoardu, nahoře už byly i nejlepší cyklistky světa, které ho v rámci 67kilometrového závodu vyjely už dopoledne. Na 21. místě se umístila česká mistryně Nikola Nosková.

České vlajky nedovolí zvolnit, říká česká mistryně

„Ta atmosféra byla podobná jako cyklokrosové MS doma v Táboře. V tom kopci se nedalo zvolnit, protože tu bylo mnoho českých vlajek a fanoušků, o to to bylo lepší,“ vypráví 20letá cyklistka, která letos přestoupila z cyklokrosu na silnici, konkrétně do italského týmu Bepink Cogeas.

A komu z mužů by česká mistryně ráda viděla ve žlutém v Paříži? „Přála bych to Froomovi, klasicky,“ usmívá se Nikola Nosková.

Její přání je blízko naplnění. Na Izoard sice jako první vyšlapal Warren Barguil, ale Chris Froome stále vede s náskokem 23 sekund na Romaina Bardeta. Dnes peloton čeká 225 a půl kilometru dlouhá etapa z Embrunu do Salon de Provence. Ta už ale nenabídne žádné opravdu těžké stoupání, jen tři prémie třetí kategorie.