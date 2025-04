Čtrnáct tisíc tun asfaltu. Těžká technika a dělníci vyměňují povrch celého Masarykova okruhu v Brně

Masarykův okruh v Brně dostává nový povrch. Těžká technika frézuje starý asfalt a nahrazuje ho novým. Ten odstraněný dělníci použijí jinde v areálu Automotodromu. Výměna asfaltu je jedním z požadavků Mezinárodní motocyklové federace pro návrat Velké ceny silničních motocyklů do Brna. Brno 19:15 16. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Masarykův okruh v Brně | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Čtrnáct tisíc tun převozíme v rámci areálu. A opětovně se pokládá to samé množství.“ Igor Janča ze stavební firmy na celý proces dohlíží. Automotodrom za to ze svého zaplatí asi 150 milionů korun. Není to jenom za povrch okruhu, ale i za další úpravy v areálu.

Opravit závodní dráhu je v některých ohledech větší věda než zrekonstruovat dálnici. Potvrzují to firmy, které teď vyměňují povrch Masarykova okruhu v Brně

„Ten seznam požadavků Mezinárodní motocyklové federace byl velmi bohatý, jsou to zejména úpravy výjezdových zón v jednotlivých zatáčkách, instalace signalizačních panelů, upravujeme parkovací plochy, věnujeme se renovaci některých sedadlových tribun,“ popisuje mluvčí Automotodromu Petr Boháč.

Nový okruh má být hotový v půlce května. Závody motoGP se pojedou poslední červencový víkend.