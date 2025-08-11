Nová smlouva pro Vacka. Český cyklistický šampion bude hájit barvy týmu Lidl-Trek do roku 2029

Český cyklista Mathias Vacek prodloužil smlouvu se svým současným týmem Lidl-Trek o další čtyři sezony. V přední worldtourové stáji by díky ní měl působit nejméně do roku 2029. Tým o dohodě informoval na webu.

Mathias Vacek v barvách národního šampiona

Mathias Vacek v barvách národního šampiona | Foto: imago sportfotodienst / Fotoreporter Sirotti Stefano | Zdroj: ČTK

Třiadvacetiletý silniční profesionál, který je úřadujícím českým šampionem v časovce i závodě s hromadným startem, působí ve stáji od roku 2022. Nejprve jako stážista, od roku 2023 už mu pak začala běžet současná tříletá profesionální smlouva.

Lidl-Trek zveřejnil informace o podpisu nového kontraktu pod článkem, v jehož titulku označil Vacka za vycházející hvězdu. A i podle slov generálního manažera stáje je zřejmé, že tým od českého talentu očekává velké věci.

Předpoklady šampiona

„Mathias má všechny předpoklady k tomu, aby se stal velkým šampionem. Jeho pracovní morálka, ale i to, jak se učí od lidí okolo sebe nebo jak se chová ke svým týmovým parťákům a dalším lidem ze stáje, to vše hodně vypovídá hodně o jeho charakteru,“ ocenil Luca Guercilena.

„Věřím, že tyto jeho vlastnosti a kvality v kombinaci s jeho fyzickými schopnostmi mu pomohou dojít opravdu hodně daleko. Jeho výkony v posledních dvou letech ukazují, že je velmi blízko velkých vítězství. Těšíme se, že bude v příštích čtyřech letech dál spolupracovat a objevíme jeho plný potenciál,“ dodal Guercilena.

