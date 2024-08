Čeští cyklisté válí na španělské Vueltě. ‚Trochu chybí vítězství, ale věřím, že přijde,‘ říká Vacek

Mathias Vacek byl na cyklistické Vueltě znovu vidět v popředí. Český jezdec dojel druhý a zatím spolu s Pavlem Bittnerem dělají velkou radost českým fanouškům. Ten je jednou z hvězd letošní Vuelty a byl naprosto nedostižný v závěru sedmé etapy.

Síly, které Mathias Vacek potřeboval k vyrovnanějšímu souboji, navíc nechal přibližně 20 kilometrů před cílem při jediném velkém stoupání.

„Na kopci jsem jel tak deset vteřin ztrátu, snažili jsme se bojovat v naší skupině, abychom se vrátili do té první. Měl jsem jen pár kilometrů na to si oddychnout před sprintem, kdežto van Aert už tam byl od začátku a mohl si odpočinout trochu déle. Nakonec mě dovezl týmový kolega na zadní kolo od van Aerta,“ popisoval český cyklista, že získal výbornou pozici a ve spurtu byl nakonec druhý.

"Second place behind a guy like Van Aert is pretty nice for me, and I’m really satisfied." - Mathias Vacek 🥈 https://t.co/7ZCLJ1ZKwu