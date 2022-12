Cíl je být nejlepší na světě. Jestli se tam dostaneme, uvidíme, říká trenér střelby biatlonistů Emmons

Hledat hlavně chyby je chyba. To říká nový střelecký trenér českých biatlonistů Matthew Emmons, který se svým pozitivním přístupem snaží nakazit své svěřence. A zatím mu to jde.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká o spolupráci s českými biatlonisty střelecký trenér Matthew Emmons

„Necítím obrovský rozdíl. Jsem rád, že jsem tady a že můžu pracovat s klukama. Bohužel nemám ještě český nákrčník, takže používám, co mám,“ usmívá se olympijský vítěz ve sportovní střelbě Matthew Emmons, jehož češtinu můžete teď slýchat i v přímých přenosech Radiožurnálu Sport při hodnocení jednotlivých položek.

„To byla bomba. Za 25 vteřin jsem velmi spokojený.“

Aby to tak bylo, na tom pracoval nový střelecký kouč českých biatlonistů už od jara. A to nejen přímo střeleckými radami ohledně polohy nebo práce s malorážkou, ale také svým přístupem.

Štvrtecký si v Hochfilzenu dojel pro životní výsledek, závod ve sprintu dokončil na osmém místě Číst článek

„Já jsem moc rád, že je Matt s námi. On je pořád pozitivně naladěný a myslím, že to dokáže velice dobře přenést na nás,“ těší Jakuba Štvrteckého, že ostatní spíš chválí, než aby je neustále peskoval kvůli chybám.

„Ti kluci byli, nechci říct, negativní, ale trochu víc pod tlakem na chyby a ne na to, co dělají dobře. Já myslím, že to je chyba. Takže se snažím říct: Hele, jdeme dál, cíl je být nejlepší na světě a jestli se tam dostaneme, to uvidíme. Najít, co je ta cesta a dělat sport, který umíme,“ doplňuje Emmons.

A i když mají za sebou čeští biatlonisté jen pár závodů a ty nejdůležitější je teprve čekají, zdá se, že cesta, po které jdou s Matthewem Emmonsem, je slibná. Ve střelbě se totiž všichni oproti minulé zimě zlepšili.