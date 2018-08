Mávání deskami i šálou v národních barvách. Plavci Mickovi pomáhá při závodech i gestikulace trenérů

„Když má plavat pomalu, tak mám desky a ukazuju nahoru a dolů, aby zpomalil. Když má zrychlit, tak mávám. Když má dotahovat, tak mu ukazuju rukou. Ještě se dá gestikulovat ručníkem, mám čtyři pět gest,“ vysvětlila Mickova trenérka Jaroslava Passerová.

Český plavec, nadechující se na pravou stranu, svou trenérku vidí v Glasgow vždy při sudých padesátkách. Tedy pokud sám chce.

„Honza kouká, když má čočky. Když je nemá, tak mě nevidí, takže vím, že když čočky nemá, tak na břehu nedělám vůbec nic, protože by to byla gesta spíš pro diváky,“ usmívala se Passerová.

S gesty jí při rozplavbách pomáhal i šéftrenér reprezentace Vlastimír Perna, který si do rukou vzal šálu v národních barvách.

„To bylo proto, že jsem neměl červené trenýrky, tak jsem si vzal, co jsem měl po ruce, a doufal jsem, že to Honza uvidí, a na rozdíl od jeho trenérky jsem i křičel,“ popisoval Perna.

Jenže to plavec těžko zjistí. Pod vodou pozná, že kolem je hluk, ale žádné konkrétní pokyny z toho neslyší. A vůbec - pokud ho rady trenéra nezajímají, může je vcelku originálně vypnout.

„Pozitivní je, že se Honza opravdu díval. Já mám třeba svěřence, který si řekne, abych stál u bazénu, povzbuzoval ho a ukazoval mu, kolik zbývá do konce, a on se pak rozhodne, že se bude nadechovat na opačnou stranu. To trenérovi hodně zvedne sebevědomí,“ smál se Vlastimír Perna.