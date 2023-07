Verstappen kritizuje vedení formule 1. Vadí mu navýšení počtu závodů a zvažuje konec v Red Bullu

Dvojnásobný mistr světa formule 1 Max Verstappen nesouhlasí se zvýšením počtu závodů v příští sezoně na rekordních 24 Velkých cen. Dokonce naznačil, že by kvůli tomu mohl skončit už po vypršení stávající smlouvy s Red Bullem v roce 2028. Informovala o tom agentura Reuters. Londýn 10:21 7. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Max Verstappen | Zdroj: Reuters

Rozšíření šampionátu na 24 závodů potvrdilo vedení formule 1 ve středu. Navýšení zátěže pro stáje se snažilo zmírnit tím, že změnilo termíny některých Velkých cen, aby se co nejvíc omezilo cestování.

Verstappen vyhrál pátý závod v řadě. Red Bull udržel na domácí trati v Rakousku letošní neporazitelnost Číst článek

„Na mě je to trochu moc, ale nic s tím nenadělám. Aspoň je to trochu logicky naplánované, to všem prospěje,“ uvedl Verstappen.

S Red Bullem má smlouvu do konce roku 2028 a zatím se nerozhodl, jestli bude pokračovat. „Musí se sejít víc věcí, abych se rozhodl dál závodit. Ale tyhle změny tomu rozhodně nepomáhají,“ přidal pětadvacetiletý nizozemský pilot v narážce na rekordní počet závodů.

Verstappen nekritizuje kroky vedení formule 1 poprvé. V minulosti se mu nelíbilo zařazení zkrácených závodů, tzv. sprintů, do programu vybraných Velkých cen a nesouhlasil ani s novými pravidly týkajícími se motorů, která mají vstoupit v platnost v roce 2026.

V této sezoně zatím Verstappen s přehledem míří za třetím titulem za sebou. Vyhrál sedm z devíti dosavadních závodů, ve zbývajících dvou dojel druhý za týmovým kolegou Sergiem Pérezem. Red Bull tak v součtu s minulou sezonou vyhrál desetkrát za sebou a v neděli v Silverstonu může vyrovnat rekord McLarenu z roku 1988.