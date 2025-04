Verstappen vyhrál počtvrté Velkou cenu Japonska F1. Druhého Norrise porazil o necelou vteřinu a půl

Úřadující mistr světa porazil v neděli na trati v Suzuce o necelou vteřinu a půl Brita Landa Norrise z McLarenu a snížil jeho náskok v čele šampionátu na rozdíl jednoho bodu. Třetí byl Norrisův týmový kolega Australan Oscar Piastri.

Sedmadvacetiletý Verstappen vybojoval první vítězství v sezoně a 64. v kariéře. Využil startu z pole position a vedení udržel i po jediné výměně pneumatik, kdy při výjezdu z boxů svedl těsný souboj s Norrisem. Verstappenův týmový kolega Júki Cunoda dojel před domácími fanoušky při debutu v Red Bullu dvanáctý.

Samotný závod příliš napětí nenabídl. Vítěz kvalifikace Verstappen udržel po startu vedení před Norrisem a vypracoval si navzdory problémům s řazením dvouvteřinový náskok. V prvních kolech si polepšil jen Lewis Hamilton z Ferrari, který předjel Isacka Hadjara z Racing Bulls a dostal se na sedmé místo.

Jediný dramatický moment přišel ve 22. kole, kdy Verstappen s Norrisem stavěli pro nové pneumatiky. Obhájce titulu z Red Bullu měl pomalejší zastávku a vyjel s Norrisem z boxové uličky bok po boku. Brit vzápětí vjel do trávníku a stěžoval si, že ho Nizozemec vytlačil. Ten se ale hájil, že jen držel stopu a Norris vyjel mimo trať sám. Komisaři incident nijak neřešili.

Do čela se na chvíli dostal poprvé v kariéře osmnáctiletý Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který se stal nejmladším lídrem závodu F1. V 32. kole zajel do boxů také on a Verstappen se vrátil na vedoucí post, kde držel až do cíle více než vteřinový náskok.

V závěru závodu se Piastri dotahoval na druhého Norrise. McLaren však své jezdce neprohodil a Australan tak skončil v den svých 24. narozenin třetí. Závod v neděli dojelo všech dvacet jezdců. První šestice dokončila podnik ve stejném pořadí, jako do něj odstartovala.

Mistrovství světa formule 1 pokračuje příští týden Velkou cenou Bahrajnu.

Velká cena Japonska: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:22:06,983, 2. Norris (Brit./McLaren) -1,423, 3. Piastri (Austr./McLaren) -2,129, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -16,097, 5. Russell (Brit./Mercedes) -17,362, 6. Antonelli (It./Mercedes) -18,671.

Nejrychlejší kolo: Antonelli.

Průběžné pořadí MS (po 3 z 24 závodů): 1. Norris 62 b., 2. Verstappen 61, 3. Piastri 49, 4. Russell 45, 5. Antonelli 30, 6. Leclerc 20.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 111 b., 2. Mercedes 75, 3. Red Bull 61, 4. Ferrari 35, 5. Williams 19, 6. Haas 15.