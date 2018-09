Mažoretky dospívají rychle. Už v patnácti letech jsou z nich seniorky

„Věkové limity pro mažoretky v podstatě nemáme. Trénujeme od malých dětí kolem čtyř let v takové taneční přípravce. Chceme, aby byly spokojené a šťastné, aby to nebylo jenom o tom drilu, trémě ze soutěží. Máme taky kadetky, tedy děvčata prvního stupně základní školy, dále juniorky, neboli zástupkyně druhého stupně základní školy. Už od patnácti let věku u nás jsou seniorky,“ říká vedoucí oddílu PM Stars Pardubice Veronika Tlapáková.

Dodává, že zapojují i rodiče. „Máme proto tým složený z maminek a kdyby měli zájem, mohli by tam být i tatínkové. Každá ruka je totiž dobrá. V mažoretkách není obvyklé, že by cvičili kluci. Pokud tam jsou, dělají specifický twirling, takové obtáčení hůlkou, mezitím přemet, hvězda a podobně. V americkém cheerleadingu ale můžou být součástí skupiny.“

Od pochodových cvičení k akrobacii

Když oddíl začínal, patřil jenom mažoretkám. PM v názvu tedy znamená pardubické mažoretky. „V současnosti už název používáme jako naši značku bez ohledu na to, jestli vystupujeme jako mažoretky nebo jako roztleskávačky. Vznikli jsme v roce 1996 jako první mažoretková skupina v Pardubicích. Nejvíc jsme hrdí na několikanásobné postupy na mistrovství Evropy v cheerleadingu.“

Sama Tlapáková začínala jako mažoretka na základní škole. „Trendy se samozřejmě vyvíjejí. Dnes se to blíží gymnastice, baletu, akrobacii. Trochu se ustupuje od klasických pochodových mažoretek vystupujících na dechovou hudbu orchestru, které můžeme znát z různých přehlídek.“

Pardubická taneční skupina už letos zažila netradiční zápis do všech skupin, a to v Tyršových sadech. „Snažili jsme se zvolit takový americký způsob zápisu. Chtěli jsme, aby si to děti rovnou mohly vyzkoušet. Skupina kadetek je dokonce obsazená. Pár volných míst ještě máme, ale nábor pro nás byl velmi užitečný. Přesto celé září bereme jako zápisový měsíc.“

Chytnou se i stydlivky?

Zdálo by se, že vystupující děvčata stydlivá být nemůžou, protože vystupují před lidmi. „Jde ale o týmový sport, takže se navzájem podporují. Když se usmívá slečna vedle vás, je hned jednodušší usmívat se taky.“

Pokud jde o klasické pomůcky, tak existuje hůlka pro starší mažoretky, ale i odlehčená pro nejmenší dívky. „Jde o nezbytný doplněk pro mažoretky. Drží ji v pravé ruce a vykračují na levé koleno. Vystupovat se dá třeba i se dvěma hůlkami. Na roztleskávání se používají třásně. Mají několik kategorií. Používáme jedny z nejmenších. Je potřeba, aby byly vidět ruce kvůli kontrole správně zpevněných paží, aby nebylo moc zakryté tělo,“ dodává.

Veronika Tlapáková z PM Stars Pardubice | Foto: Honza Ptáček