Měl by být mentorem, říká trenér volejbalistů Hradce Králové o návratu hvězdného Štokra při Final Four

Volejbalisté Hradce Králové se připravují na Final Four Českého poháru. Do něj postoupili jako vůbec první prvoligový klub v historii. V semifinále budou v Táboře hrát proti extraligovému týmu Odolena Voda. A na soupisce hradecké Slavie je i vítěz Ligy mistrů Jan Štokr. Právě s bývalým reprezentačním univerzálem počítá i hrající trenér Aleš Holubec.

„Priorita je hrát s lidmi, kteří to hrají celou sezonu. S tím, že jsme chtěli po Honzovi, aby byl z části mentorem a aby s námi jel. Beru ho jako hradeckého volejbalistu a budeme rádi, když třeba pomůže, pokud nám bude téct do bot,“ říká Holubec o Štokrovi.

Fanoušci jako sedmý hráč

Doposud pomáhali Hradci Králové zejména fanoušci. Na cestě do Final Four Českého poháru Slavia vyřadila doma extraligové kluby Příbram a Zlín. A i proto ve čtvrtfinále proti Karlovarsku vytvořilo v Orlické kotlině elektrizující atmosféru 1120 diváků.

„Každý si uvědomuje, že ta hala je dost specifická. Naši diváci nás opravdu podporovali a byli sedmým hráčem na hřišti. Takže tohle bylo pro nás hrozně důležité, proto jsme byli schopní se těm extraligovým družstvům vyrovnat,“ popisuje jednu z příčin úspěchu trenér hradecké Slavie.

Nevýhodná lokalita

Letošní Final Four Českého poháru hostí Tábor. Přes dvě hodiny dlouhá cesta z Hradce Králové neodradila jen skalní fanoušky prvoligového klubu. Na jih Čech se jich vypraví zhruba 40.

„Bohužel je to Tábor, což už je pro nás trošku z ruky. Neberte to jako stížnost, ale tím, že se hraje v neděli i v pondělí a o třetí místo se ani nehraje, tak pro ty fanoušky to samozřejmě není tak zajímavé. Přijet do Tábora na šestou hodinu večer a vracet se v noci je pro ně dost obtížné,“ mrzí Holubce.

Úvodní semifinálové utkání se na Stadionu Míru v Táboře hraje od 15 hodin. O finálovou účast bojuje aktuální lídr extraligové tabulky a úřadující mistr Lvi Praha proti Beskydům. Hradci Králové los přiřkl Odolenu Vodu.

„Samozřejmě je to příjemné. Ještě příjemnější by byly asi Beskydy, ale zároveň jsem se nebránil ani Lvům, protože za ně hrají známé tváře. Je tam David Kolátor, Aleš Tláskal, což jsou odchovanci Hradce, takže o to by to bylo příjemnější setkání,“ říká Holubec.

Hrade Králové nastoupí v Táboře v semifinále Českého poháru v neděli v 18 hodin. Finále volejbalistů je na programu v pondělí.