‚Měla jsem radost, ani jsem nemohla nic říct.‘ Dívka z Ukrajiny uspěla na mistrovství Česka v gymnastice

Před dvěma roky začala ruská invaze na Ukrajinu. V davech uprchlíků, kteří utíkali před ruskou agresí, byla i Larysa a její tři děti. Osud prostřední dcery, nadějné gymnastky Polyny, sleduje Radiožurnál od jejích prvních dní v Česku. Rodina se usídlila v Havířově, kde může talentovaná dívka denně trénovat v klubu moderní gymnastiky. Za dva roky od nedobrovolného útěku z domova získala dvanáctiletá Polyna titul mistryně České republiky. Havířov 10:46 24. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvanáctiletá gymnastka Polyna z Ukrajiny získala titul mistryně ČR | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Vzala své tři děti, dokumenty a rychle ujížděla z Kyjeva. Tak vzpomíná Larisa, matka malé gymnastky, na začátek ruské invaze. Začátky neměla Polyna vůbec jednoduché, neuměla česky a neměla ani potřebné sportovní vybavení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dvanáctiletá gymnastka Polyna z Ukrajiny přišla do Havířova po vypuknutí války. Teď může oslavovat titul mistryně České republiky

„Přišla v nějaké teplákovce. Kraťásky a tílka, ve kterých holky trénují, neměla. Má ale možnost tréninků, to je asi nejdůležitější. Co se týká závodů, to se uvidí, jak bude dál. To bychom měli tady na Havířovskou úplně bombu. To bychom vyjeli určitě,“ plánovala už tehdy budoucnost ukrajinské gymnastky trenérka Lucie Hýžová.

Na zmíněnou „bombu“ nakonec opravdu došlo. Polyna se stala mistryní České republiky ve dvojicích. Cvičila s kužely a obručí.

„Nevím, jak říct, že jsou to dobré holky, dobré trenérky. (Když jsem stála na stupních vítězů), měla jsem úplnou radost, já ani nemohla nic říct,“ vzpomíná mladá Ukrajinka v trochu lámané češtině. Třeba písmeno „Ř“ ale vysloví výborně.

Ukrajina se i za války snaží bavit. Lidé podpořili vojáky za hudby a tance na dobročinném jarmarku Číst článek

Na stupních vítězů s ní stála i Vanessa Heřmanská. Vyhrát titul pro ni prý byl úplně nejlepší pocit v životě. „(Musely jsme) trénovat, nesedět na tréninku a opakovat pořád risky, házečky, risky, až jsme se dopracovaly k tomu, že jsme tam stály,“ popisuje cestu k vítězství Vanessa.

Polyna už dávno není zakřiknuté děvčátko, spíše dodává odvahu ostatním. „Myslím, že i pro její rodinu je gymnastika strašně moc, takže udělají všechno pro to, aby ji do budoucna dělala. Je to holka, která nezkazí žádnou srandu, dá se na ni spolehnout, holky ji mají rády. Trenérky s ní taky nemají problémy, protože pracuje dobře. Po sportovní stránce, má rychlé, zpevněné nohy a rozsah pohybu,“ dodává Hýžová.

Polyna chce nyní uspět v republikovém mistrovství jednotlivců.