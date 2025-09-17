Rychlobruslař Jílek překonal světový rekord. Kvůli absenci rozhodčích ale v tabulkách nebude

Rychlobruslař Metoděj Jílek překonal na kontrolních závodech v Heerenveenu světový rekord na trati 3000 metrů. Devatenáctiletý český reprezentant zajel tři kilometry za 3:34,09. Vzhledem však k tomu, že Jílek dosáhl skvělého času na národním závodě bez přítomnosti mezinárodních rozhodčích, nebude do historických tabulek zanesen. Bude ale oficiálně uváděn jako rekord dráhy.

Heerenveen (Nizozemsko) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Metoděj Jílek

Metoděj Jílek | Zdroj: Profimedia

Devatenáctiletý český reprezentant zajel tři kilometry za 3:34,09 a byl tak o více než tři sekundy rychlejší než Nor Eskil Ervik při svém rekordu v listopadu 2005. 

Teď hlavně musím trénovat na olympiádu, říká rychlobruslař Jílek. Bronz vybojoval s virózou

Číst článek

Jílek při svém premiérovém startu v sezoně šokoval nizozemské rychlobruslaře a překvapil i svého novozélandského trenéra Kalona Dobbina.

„Neplánovali jsme jet takhle rychle,“ přiznal Dobbin v rozhovoru pro web schaatsen.nl. „Ráno na tréninku jel tři kola stejně rychle jako v závodě a pak se cítil dobře na to, aby to udržel po celou dobu,“ dodal.

Pražský rychlobruslař se v minulosti věnoval úspěšně inline bruslení, v němž je pětinásobným juniorským mistrem světa.

Na ledové dráhy se plnohodnotně přesunul v minulé sezoně, hned se prosadil na stupně vítězů ve Světovém poháru a na mistrovství světa poté získal bronz na trati 10 000 metrů.

„Výkon v prvním závodě sezony mě docela překvapil. Doufejme, že na tom budu stavět, protože pak je všechno možné. I medaile na zimní olympiádě v Miláně,“ řekl Jílek s tím, že umístění na stupních vítězů na vrcholné akci nadcházející sezony je pro něj hlavní cíl.

Jílek kvůli přípravě na olympiádu nestartuje na MS v inline bruslení v Číně a trénuje na ledě. Na začátku října by s předstihem měl odletět do USA, kde bude v polovině listopadu zahájený nový ročník Světového poháru.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ostatní sporty

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme