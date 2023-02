Legendární Jordan oslavil životní jubileum. Nejslavnějšímu basketbalistovi všech dob je 60 let

Díky své úspěšné kariéře patří k vůbec nejlepším sportovcům historie. Chicago Bulls dovedl v NBA k šesti titulům a s národním týmem Spojených států dvakrát vyhrál olympijské hry. Legendární Michael Jordan ovlivnil basketbal tak jako málokdo, bývalý slavný hráč právě slaví šedesáté narozeniny. New York 17:25 17. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Jordan | Zdroj: Reuters

Když se řekne basketbal, řadě lidí hned naskočí právě jeho jméno. Michael Jordan v 90. letech na palubovkách dominoval a stal se legendou přesahující hranice sportu.

Jordan byl především v 90. letech jedním z nevýraznějších sportovců světa. Za 15 sezon v NBA byl pětkrát vyhlášený nejužitečnějším hráčem soutěže a desetkrát se stal králem střelců.

Ve své vrcholné formě byl hráč s třiadvacítkou na zádech prakticky nezastavitelný a řada odborníků ho považuje za vůbec nejlepšího basketbalistu historie.

„Tyhle úvahy nemám rád, trochu mě to děsí. Ano, líbilo by se mi to, ale říct, že jsem nejlepší, podle mě nejde. Nedá se to posoudit, protože jsem nikdy nehrál proti Jerrymu Westovi, Wiltu Chamberlainovi a podobným legendám,“ vysvětlil Michael Jordan pro televizi ESPN.

Hvězdný Američan dotáhl Chicago v NBA k titulu v letech 1991-93 a 1996-98. V dresu Bulls vytvořil údernou dvojici hlavně se svým spoluhráčem z národního týmu Scottiem Pippenem.

„Michael byl skvělý střelec, ale občas se všechno točilo jen kolem něj, byl svým způsobem sobecký, přitom basketbal je týmová hra. Vzájemně jsme se ale vždy respektovali. Jestli by byl Michael Jordan tak dobrý i beze mě? Ne, ale ani já bych nebyl tak úspěšný bez něj,“ přiznal Scottie Pippen pro youtubový kanál ABC 7 Chicago.

S basketbalem se Jordan loučil celkem třikrát, poprvé v pouhých 30 letech. Poté začal hrát baseball, čímž splnil přání svého otce, který byl krátce před tím zavražděn.

„Byla to věc, o které jsme spolu mluvili, ale k baseballu jsem nepřešel, protože táta zemřel. Měl jsem takové plány už delší dobu, začal bych ho hrát tak jako tak. Už dřív mě k tomu táta přemlouval, ale nebyl jsem připravený,“ řekl Jordan před lety pro televizi NBC News.

U baseballu rodák z Brooklynu dlouho nezůstal a zhruba po roce a půl oznámil návrat do NBA. Kariéru ukončil v roce 2003 v dresu Washingtonu.

Aktuálně je jeden z nejbohatších sportovců historie majitelem klubu Charlotte Hornets a má také svůj tým v automobilovém seriálu NASCAR. Krátce před svými šedesátinami Jordan věnoval v přepočtu téměř čtvrt miliardy korun nadaci Make-a-Wish, která plní přání nemocným dětem.