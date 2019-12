Šest let tajností okolo Schumachera. Rekordy v ohrožení a syn, který kráčí v jeho šlépějích

29. prosince a 3. ledna - pro většinu lidí nejsou tato data nijak významná. Pro Michaela Schumachera jde ale o dny zcela osudové. 3. ledna 1969 se narodil a 29. prosince 2013, tedy přesně před šesti lety, nešťastně upadl na lyžích, poranil si hlavu a od té doby se o jeho zdravotním stavu příliš neví. 13:53 29. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Schumacher v roce 2008 | Zdroj: Reuters

Mnohokrát se coby pilot formule 1 ocitl v nebezpečných situacích na trati a několikrát těžce havaroval. Osudnou se mu ale stala „obyčejná“ nehoda na lyžích. Šest let po ní se o zdravotním stavu Michaela Schumachera stále moc neví.

Rodina sedminásobného mistra světa formule 1 příliš informací za posledních šest let nevypustila. Nezměnilo se to ani tehdy, když začal mít výraznější úspěchy ve formuli 3 Michaelův syn Mick Schumacher, který v loňské sezoně povýšil do F2. Spíše naopak, veřejnost a fanoušci populárního Schumiho se tak musí spoléhat spíše na spekulace médií.

„Oficiálních i neoficiálních informací je naprosté minimum. Jisté je, že Michael Schumacher podstupuje tu nejlepší možnou péči. Mluví se dokonce i o experimentální léčbě kmenovými buňkami. Ta péče je v jeho případě maximální, ale výsledky jsou zatím spíše nejisté," řekl Radiožurnálu expert na motorismus Jakub Knoll.

Jak dlouho vydrží rekordy?

Jméno Michael Schumacher se ale v poslední době skloňuje i z jiného důvodu - především proto, že Lewis Hamilton se velmi rychle přibližuje k jeho nejvýznamnějším rekordům ve formuli 1.

„Má před nadcházejícím ročníkem velmi dobře nakročeno k tomu, aby ho překonal, co se týče počtu výher. Hamilton jich má na kontě 84 a jen dalších 7 mu chybí k tomu, aby se legendárnímu Němci vyrovnal. To v jeho případě není nic nereálného. V posledních letech vyhrával Hamilton okolo deseti závodu za rok. Mohl by ho dokonce vyrovnat i v počtu titulů mistra světa, protože tam už mu chybí pouze jeden zářez,“ myslí si Knoll.

Fanoušci Michaela Schumachera se tak při absenci o jeho zdravotním stavu můžou ještě více soustředit na výkony Micka ve formuli 2, kde ho čeká druhá sezona.

Mick Schumacher | Zdroj: Reuters

A pokud by syn nejúspěšnějšího závodníka historie chtěl co nejdřív zamířit do F1, potřebuje v nadcházející sezoně vylepšit celkové 12. místo z letošního roku.