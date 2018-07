Mick Schumacher jde ve stopách svého otce. První závod ve formuli vyhrál na stejném okruhu jako on

Ve formuli po letech opět vítězí jméno Schumacher. Syn slavného Michaela Schumachera Mick vyhrál svůj první závod juniorské formule 3. Devatenáctiletému jezdci se to dokonce povedlo na okruhu v belgickém Spa. Tedy stejném místě, kde Mickův otec Michael Schumacher debutoval ve formuli 1 a kde také vyhrál svůj první závod. Spa, Praha 20:49 31. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mick Schumacher při závodě formule 3 v belgickém Spa | Zdroj: Reuters

„Opravdu to nemůžu popsat. Je to něco bláznivého. Ale musím říct, že celý víkend jsem se cítil dobře. Nevím, jak je to možné, ale když jsem usedl do formule, tak jsem si řekl, že bych dneska ten závod mohl vyhrát,“ popisoval Michael Schumacher své pocity po závodě v belgickém Spa v roce 1992.

Tehdy v barvách stáje Benetton poprvé vyhrál závod formule 1. Na stejném místě zároveň rok předtím debutoval.

O víc než čtvrtstoletí později to samé zopakoval Schumacherův syn Mick, který se loni v Belgii proháněl při exhibici v tátově monopostu a teď na stejném místě vyhrál svůj první závod formule 3.

„Vypadá to, že Spa je dobré místo pro rodinu Schumacherů. Jsem moc šťastný za tohle vítězství. Mám z toho husí kůži,“ řekl Mick Schumacher pro německý list Süddeutsche Zeitung.

Podle závodníka a motoristického experta Radiožurnálu Jakuba Knolla může Micka Schumachera symbolické vítězství ve Spa psychicky nakopnout k dalším úspěchům. Cesta z formule 3 až do vysněné formule 1 ale pro mladého Schumachera nemusí být vůbec jednoduchá.

„Je tu jeden velký zádrhel a to je zisk superlicence. Na tu, aby jezdec dosáhl, musí mít určitý počet bodů za výsledky v juniorských kategoriích. To v případě formule 3 znamená, že šampionát musí vyhrát a ještě k tomu mít nějaké předchozí výsledky,“ popisuje Knoll.

„To je v případě Micka Schumachera poměrně daleko, protože v letošní sezoně na titul určitě nedosáhne. Z administrativního pohledu ta cesta může být docela dlouhá,“ myslí si Knoll.

Michael Schumacher, který se po těžkém úrazu na lyžích na veřejnosti už skoro pět let neukázal, se kdysi z formule 3 do formule 1 dostal za necelé tři roky. Jestli tedy Mick Schumacher svého otce i v tomto směru napodobí, teprve ukáže čas.