‚Tak trochu s tím počítám.‘ Biatlonista Krčmář zatím na olympiádu tolik nemyslí, potěšila ho Sparta

Čeští biatlonisté finišují z přípravou na novou sezonu ve Slovinsku. Přestože v Julských Alpách neustále prší, dál a dál ulehají na promáčené podložky na střelnici a míří na terče. Ani takové podmínky ale neodradily Michala Krčmáře, kterého už za pár měsíců čeká obhajoba olympijského stříbra ze sprintu. Pokljuka 18:47 7. října 2021

Počasí takové, že by psa nevyhnal, a medvěda nepotkal. I taková je ale někdy příprava českých reprezentantů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se Michal Krčmář připravuje na novou sezonu a jak prožíval výhru Sparty v derby se Slavií

„Naštěstí nepotkal, ale myslím, že ani v tom počasí, které tady panuje, tak ani medvěd nevylézá,“ usmívá se Michal Krčmář.

Třicetiletý sportovec ale občas mine ceduli, která skutečně upozorňuje sportovce v Pokljuce na přítomnost medvědů v tamních lesích.

Olympiáda se blíží

V téhle divočině daleko od civilizace a v dešti se teď biatlonová reprezentace připravuje na novou sezonu a nemá úplně kam spěchat.

Ne že by si Češi vymazali z kalendáře první závody Světového poháru, ale zakroužkované v něm mají hlavně únorové datum, pochopitelně kvůli olympijským hrám v Pekingu.

„Samozřejmě to vím, i tak trochu s tím člověk pracuje a počítá. Jeden známý mi řekl, že play-off letos začíná až v novém roce, tak se toho držím. Že bych se s tím ale probouzel a myslel na to, to zase ne,“ přiznává Krčmář.

Takže se zatím Krčmář nenervuje ani tím, že v zimě poletí do Pekingu jako obhájce stříbrné medaile ze sprintu. Ale to mu zatím nikdo nijak nepřipomíná.

„Zatím ne, ale na rovinu s tím počítám a čím se to bude blížit víc, tak se mi to připomínat bude a musím to přijmout. Je to po čtyřech letech a v roli obhájce stříbra tam budu,“ říká úspěšný biatlonista, který se minulý týden víc než k olympijským hrám myšlenkami upínal k ligovému fotbalovému derby.

Takže jen co sundal z nohou kolečkové lyže, jako vášnivý fanoušek Sparty rychle spěchal k počítači a v tu chvíli šel biatlon stranou.

„To jsem si nenechal ujít. Když jsem v cizině, tak každý zápas sleduju a moc jsem si to užil. Po dlouhé době vyhrát derby, do tréninku mě to namotivovalo,“ pochvaloval si výhru Sparty nad úhlavním rivalem Slavií po pěti letech Krčmář.