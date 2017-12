Micka na plaveckém ME medaili nezískal, v závodě na 1500 metrů skončil šestý

Po několika „bramborových medailích“ už nechtěl skončit čtvrtý, ale výš se Jan Micka v pořadí závodu na 1500 metrů volným způsobem nedostal. Na vysněnou medaili mu po čtvrt hodině v bazénu chybělo přes 11 sekund.

22letý plavec začal pomaleji a v sedmé dráze se držel na sedmém místě. Po třech stech metrech se ale začal posouvat. Dostal se na čtvrté místo a na třetího Nora Christiansena ztrácel jednu chvíli jen necelou vteřinu.

Pak se ale jeho odstup začal zvětšovat. Nor se vzdálil a na Micku se začali dotahovat další soupeři. V poslední pětině závodu ho předstihli ještě domácí Ipsen a Švéd Johansson, Micka skončil časem 14 minut, 37 sekund a 13 setin šestý.

Mistrem Evropy je 21letý Ukrajinec Romančuk, který o 8 sekund porazil olympijského vítěze Gregoria Paltrinieriho.

Mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu v Kodani:

Finále:

Muži:

50 m v. zp.: 1. Morozov (Rus.) 20,31, 2. Proud (Brit.) 20,66, 3. Dotto (It.) 20,78, ...v rozplavbách 68. Moser (ČR) 22,61.

1500 m v. zp.: 1. Romančuk (Ukr.) 14:14,59, 2. Paltrinieri (It.) 14:22,93, 3. Christiansen (Nor.) 14:25,66, ...6. Micka (ČR) 14:37,13.

100 m znak: 1. Kolesnikov (Rus.) 48,99 - juniorský světový rekord, 2. Sabbioni (It.) 49,68, 3. Glinta (Rum.) 49,99, ...v semifinále 9. Franta 50,80 - český rekord, v rozplavbách 48. Ludvík (oba ČR) 55,64.

200 m pol. záv.: 1. Heintz (Něm.) 1:52,41, 2. Vazaios (Řec.) 1:53,27, 3. Zenimoto Hvas (Nor.) 1:54,16, ...v rozplavbách 49. Ludvík (ČR) 2:04,57.

Ženy:

100 m v. zp.: 1. Kromowidjojová (Niz.) 50,95, 2. Sjöströmová (Švéd.) 51,03, 3. Blumeová (Dán.) 51,63, ...v rozplavbách 27. Seemanová 54,88, 37. Janíčková (obě ČR) 55,93.

200 m znak: 1. Hosszúová (Maď.) 2:01,59, 2. Zevinová (Ukr.) 2:02,27, 3. Panzieraová (It.) 2:02,43, ...v rozplavbách 9. Baumrtová (ČR) 2:06,87.

200 m mot.: 1. Hentkeová (Něm.) 2:03,92, 2. Bianchiová (It.) 2:04,22, 3. Grangeonová (Fr.) 2:04,31.

100 m pol. záv.: 1. Hosszúová (Maď.) 56,97, 2. Sjöströmová (Švéd.) 57,92, 3. Björnsenová (Nor.) 59,26, ...v semifinále 11. Horská (ČR) 1:00,61.

4x50 m v. zp.: 1. Nizozemsko (Kromowidjojová, Heemskerková, Van Vlietová, Van Roonová) 1:33,91 - světový rekord, 2. Švédsko 1:35,92, 3. Dánsko 1:36,02.