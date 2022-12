V Česku si to s rodinou každoročně užívám. Staněk potřebuje pro F1 i štěstí, říká legendární Häkkinen

Jejich souboje na konci devadesátých let byly ozdobou formule 1. Michael Schumacher a Mika Häkkinen spolu několik let po sobě bojovali o titul mistra světa. Oba se včetně dalších legend královny motorsportu objevují v nové knížce F1 Greats, kterou v Praze tento týden křtil právě Häkkinen. A potom, co bývalý závodník s přezdívkou „Létající Fin“ rozdal stovky podpisů a mnohokrát se vyfotil s fanoušky, poskytl Radiožurnálu Sport exkluzivní rozhovor. Praha 10:24 16. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mika Häkkinen na křtu knihy F1 Gerats v Praze | Zdroj: Profimedia

Je to víc než dvacet let, co jste skončil ve formuli jedna, ale stále jste mezi fanoušky nesmírně populární. Dokázal jste si na tu velkou pozornost zvyknout?

Ne, úplně se na to zvyknout nedá. Ale zároveň by mě mrzelo, kdyby se se mnou už nikdo nechtěl vyfotit. Myslím, že je to skvělé. Ve formuli jedna jsem toho dokázal dost, byla to úspěšná kariéra. A s tímto sportem a se stájí McLaren jsem spojený dodnes díky svému podnikání. Já to prostředí vlastně nikdy neopustil a to mě těší. Baví mě i interakce s novináři a tiskové konference, jako je třeba právě tahle.

Jak často se v současnosti díváte na závody formule 1? Přece jenom jste dvojnásobný mistr světa a zažil jste tento sport na vlastní kůži. Jak si to v současnosti užíváte z pozice diváka?

Když jsem ukončil kariéru v roce 2001, což už je tedy hodně dávno, tak jsem si od formule trochu odpočinul a rozhodně nesledoval všechny závody. Ale protože v rámci svého podnikání spolupracuji i s formulí 1, tak je pro mě vlastně výhodné mít o všem přehled. Navíc jsou teď závody zábavnější než před pár lety.

Minimálně dva týmy a několik jezdců může útočit na vítězství. Změny v pravidlech daly šanci i stájím ze spodní části tabulky. I proto očekávám, že příští rok bude hodně zajímavý. Jsem třeba zvědavý, jak se všichni vypořádají třeba s aerodynamikou vozů.

Ale asi se shodneme, že Max Verstappen bude patřit k favoritům. Je mu teprve 25 let a už je dvojnásobným šampionem. Čím je podle vás speciální?

Verstappen je fantastický jezdec, o tom není sporu. Zároveň je nesmírně talentovaný. K tomu, abyste v motorsportu uspěli, musíte mít vášeň. A zároveň schopnost poučit se z porážek a zklamání. Právě to vás nejvíc posune, více než úspěchy. Proto je potřeba ta vášeň a láska k tomuhle sportu.

Není to jen o točení volantem doprava a doleva. Max tohle ví, hodně dřel už v juniorských kategoriích a v motokárách a i proto je dnes velmi zkušeným pilotem. Ale příští rok? Nejsem si jistý, že bude automaticky favoritem. Má samozřejmě skvělý tým, o tom se nemusíme bavit. Ale jak jsem říkal, současné změny pravidel teď dávají šanci i menším stájím na dobré výsledky.



Ještě jedna otázka na Verstappena. Tomáš Enge, jediný Čech, který kdy závodil v F1, mi loni říkal, že velký podíl na úspěchu Maxe má jeho otec Jos. Vy jste proti němu také závodil, tak co myslíte, jak velký vliv na syna měl a vlastně pořád má?

Obrovský! To je samozřejmé. Řeknu Vám to takhle. Když svého potomka okolo šesti sedmi let dáte na závodění, tak se tomu musíte opravdu intenzivně věnovat. Motorismus vám sebere hrozně moc času. Můžete zapomenout na plánování dovolené, protože budete víkend co víkend na motokárových okruzích.

Zároveň musíte řešit určité kompromisy ve škole, a pochopitelně to stojí dost peněz. Jos věnoval svému synovi opravdu velké množství svého času a přesně to Max potřeboval. Čas.

Vztah k Česku

Vy v Česku trávíte docela dost času, tak máte přehled o českých pilotech? Má třeba Roman Staněk šanci se časem probojovat do formule 1? Přece jenom je z malé země. Tak co všechno potřebuje k tomu, aby se prosadil výš?

Potřebujete mít štěstí. Tvrdá práce a hodně peněz nestačí, štěstí v tom hraje nemalou roli. Zároveň musíte znát ty správné lidi a ideálně mít mezi nimi dobré přátele, kteří vám rozumí. No a co se týče mého vztahu k Česku?

Moje žena je odsud, takže jsme tu docela často. Jezdíme sem třeba na prázdniny, když dětem skončí škola a moc si to tu užíváme. Je to krásná země, zejména příroda a venkov. A Praha? To je jedno z nejhezčích měst na světě. Lidé jsou tu milí a mají rádi motorsport. A taky je tu skvělé jídlo, dokonce bych řekl vynikající. Ale není dobré tady být, když držíte dietu.

Finsko je relativně malá země, podobně jako Česká republika. Přesto právě od vás ze severu Evropy pochází mnoho úspěšných pilotů, kteří to ve formuli jedna dotáhli na ty nejvyšší příčky. Ať už jste to vy, Keke Rosberg, Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas. Čím to je?

Já nevím. Finsko je sice, co se týče počtu obyvatel docela malá země, to máte pravdu, ale rozlohou je veliká. Na venkově najdete docela velké množství štěrkových silnicí, takže závodníci už od dětství trénují na nezpevněném povrchu.

Taky máme obrovské množství jezer, která v zimě zamrzají. A lidé automaticky staví závodní tratě na ledě. Je to taková národní vášeň. Všichni si to užívají, a to je ohromně důležité. Když chcete být v jakémkoliv sportu úspěšný, musí vás především bavit. A nás ve Finsku motorsport prostě baví.