První cyklistický ‚monument‘ přinesl překvapení, favoritům při dojezdu do San Rema pláchl Stuyven

Stuyven si dojel pro největší triumf kariéry díky útoku 2,5 km před cílem. Ačkoli se zdálo, že ho spurtující skupina favoritů před páskou dostihne, rodák z Lovaně po více než šesti a půl hodinách v sedle náskok udržel.

Na prašných cestách Strade Bianche kraloval Van der Poel, v závěru drtivě nastoupil Alaphilippeovi Číst článek

„V hlavní skupině byla spousta rychlých kluků, takže jsem věděl, že musím riskovat. A to jsem udělal. Kdybych s nimi přijel do cílové rovinky, byl bych pátý nebo desátý, ale rozhodl jsem se do toho dát všechno a mám největší vítězství kariéry," uvedl Stuyven.

Zdeněk Štybar dojel na 37. pozici se ztrátou 12 sekund, Petr Vakoč obsadil 132. příčku.

Milán-San Remo je s 299 kilometry nejdelší z pěti cyklistických „monumentů“ a jezdí se tradičně jako první z nich. Následují Kolem Flander (4. dubna), Paříž-Roubaix (11. dubna), Lutych-Bastogne-Lutych (25. dubna) a Kolem Lombardie (9. října).