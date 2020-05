Dobrodruh Světlík vyráží na svou životní cestu. Atlantik chce převeslovat za čtyři měsíce

Cestovat v době pandemie koronaviru mezi kontinenty není nic snadného a leckdo se toho i bojí. Čechoameričan Milan Světlík ale mezi takové lidi nepatří. Na cestě z New Yorku do Anglie nikoho nepotká, i když na ní stráví kolem čtyř měsíců. Absolvuje ji totiž v lodi, kterou bude pohánět jen vlastním veslováním. Na moře vypluje už v úterý. New York 14:07 25. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Světlík na své lodi během vyjížďky v New Yorku | Foto: archiv Milana Světlíka | Zdroj: milanrows.com

„Vycestování ze Spojených států problém není. Informoval jsem úřady a žádné pozdržení nebo problémy s povolením nejsou,“ řekl Radiožurnálu Světlík, který se před 14 lety vypravil do Ameriky a už tam zůstal.

Milan Světlík vyplouvá na svou cestu přes Atlantik.

Nejdřív myl nádobí i záchody v domově důchodců a teď pracuje jako projektant v New Yorku. A to je jeho štěstí, bez toho by svou plavbu podniknout nemohl. Profese důležitá není, ale bydliště ano.

„Znám pár chlapů, kteří měli v plánu vyplout z New Yorku. A teď nemůžou, protože tady nebydlí. Kvůli omezení dopravy a zavřeným hranicím se sem nedostali a museli to letos zrušit,“ uvedl náchodský rodák.

Světlík nic rušit nemusel, i když se nedá říct, že by mu koronavirus problémy nepřidělal. I kvůli pandemii nesehnal na své veslařské dobrodružství sponzory, a tak rozpočet sto tisíc dolarů pokryje z kapsy své a kapsy bankovní, protože si vzal úvěr. Takže teď už jen poslední přípravy a může vyrazit.

„Hlavně abych nic nezapomněl. To není, jako když jdu někam na čundr nebo na nákup. Všechno si třikrát čtyřikrát kontroluji a s tím je samozřejmě spojený i nějaký stres. Jinak ale zůstávám pozitivní, těším se a jsem připravený, tak snad to dopadne všechno bez problémů,“ doufá dobrodruh.