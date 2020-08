Do svého snu převeslovat Atlantik už dal dva miliony korun. Letos se to Milanu Světlíkovi ale nepovede

Místy si prozpěvoval české, slovenské i světové hity, místy na zapnutou kameru, ze které teď fanouškům stříhá videa, vyprávěl, s čím zrovna zápasí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý příspěvek Jana Suchana

Takhle Čechoameričan Milan Světlík strávil ve vlnách 37 dní, viděl na vlastní oči velryby i delfíny, ale zároveň také obrovskou sílu přírody, která ho donutila tenhle pokus vzdát.

„Vzdušnou čarou jsem uvesloval zhruba 283 mil – což je asi 450 kilometrů – až ke konci kontinentální desky, kde jsem v podstatě devět dní čekal na příznivé počasí, které nikdy nepřišlo a byla mi sdělena prognóza, že dalších čtrnáct dnů vypadá velice špatně a nebyla žádná jistota, že se to změní. Takže jsem musel učinit těžké rozhodnutí vrátit se,“ popisuje Radiožurnálu.

Místo olympiády kanál v Račicích. ‚Srovnáváme se sami se sebou,‘ říká o přípravě kajakář Dostál Číst článek

Těžké rozhodnutí to bylo z několika důvodů: „Stálo mě to spoustu úsilí, času a peněz...“

Konkrétně kolem 100 tisíc dolarů, tedy asi 2,25 milionu korun.

„Rozhodně toho ale nelituji, ba naopak. Jsem se svým výkonem velice spokojen a jsem velice rád, že jsem si to byl schopný takto vyzkoušet, protože jako trénink a příprava na příští rok to bylo perfektní,“ říká.

Světlík už má vymyšlené, jak to za rok udělat znovu a lépe. Vyplout směrem k Anglii chce z Manhattanu na konci dubna.

„I kdybych to tam nějak nedostal – čemuž nevěřím, věřím, že to převesluji –, tak je to pro mě co se týče osobního zážitku k nezaplacení. To se penězi ocenit nedá,“ dodává.