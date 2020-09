Převrácená loď nebo rozhovor s tuleněm. Světlík Atlantik nepřevesloval, svého snu se ale nevzdává

Pokus převeslovat Atlantik z New Yorku do Anglie Čechoameričanovi Milanu Světlíkovi nevyšel, ale umí o něm poutavě vyprávět. Jak přežíval silné bouřky, jak se mu převrátila loď nebo jak si povídal s tuleněm i sám se sebou. To vše zaznělo v dalším dílu Olympijského podcastu Radiožurnálu. Praha 18:15 29. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čechoameričan Milan Světlík se na několik měsíců dokonale izoluje na širém moři. Sestrojil si šestimetrovou speciální loď, nakoupil zásoby a z New Yorku v neděli vlastními silami vyrazil splnit si sen – doveslovat až do Evropy | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Někdy v noci v jednu hodinu ráno se mi loď přetočila nad hlavou, potopil jsem se s ní,“ popisoval Milan Světlík dramatické chvíle své cesty. Jeho loď přitom váží asi jeden a půl tuny.

„Zpátky se přetočila sama, je stavěná tak, aby se díky těžišti převrátila zpátky, ačkoliv tak snadné to není. Pomohly mi samozřejmě i vlny, ale byl to hodně zajímavý pocit, když jsem byl ve vodě a loď měl nad hlavou.“

Světlíkovi odvaha k podniknutí extrémně náročné cesty přes Atlantik nechybí, i on ale přiznává, že místy se ho jisté obavy zmocnily.

„Nějaký strach tam je, když člověk čelí první bouřce a sedí v té malé kabince. Vlny začnou do lodi třískat a je to velice hlučné. Jsou to velké nárazy, které bych přirovnal třeba k nárazu autem v padesátikilometrové rychlosti,“ popsal dobrodruh.

Celý podcast s Milanem Světlíkem si můžete pustit na webu Radiožurnálu nebo v aplikaci Můj rozhlas.