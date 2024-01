Minnesota na Západě uhájila první příčku nad Portlandem. Philadelphia doma porazila Sacramento

Basketbalisté Minnesoty zvítězili v NBA doma nad Portlandem 116:93 a udrželi se v čele Západní konference o jednu výhru před Oklahomou City. Timberwolves pomohl návrat francouzského pivota Rudyho Goberta, který po krátké absenci nasbíral 24 bodů a 17 doskoků. New York 9:50 13. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít New Orleans Pelicans proti Denver Nuggets | Foto: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Minnesota ovládla první čtvrtinu o 21 bodů a postupně navýšila rozdíl až na 36 bodů. Zásluhou Goberta dominovala pod košem nejen v útoku, ale i v obraně, když soupeři umožnila úspěšnosti střelby jen 39 procent. Gobert s druhým pivotem Karlem-Anthonym Townsem, autorem 23 bodů, minuli dohromady jen tři z 19 střel.

„Přejeme si vzájemně, aby se tomu druhému dařilo a podporujeme se. To je v téhle lize celkem unikátní. My jsme teď oba ve fázi kariéry, kdy je pro nás hlavní týmový úspěch a vyhrávání. A na naší hře je to vidět,“ řekl Gobert o spolupráci s Townsem.

Utah potvrdil velmi dobrou formu a přehrál Toronto jasně 145:113. Doma uspěl už posedmé za sebou a celkově zvítězil v desátém z posledních 12 zápasů. V předešlé fázi sezony potřeboval na 10 výher 28 zápasů.

Atlanta bez českého reprezentanta Víta Krejčího podlehla doma Indianě 108:126. I kvůli tomu, že hvězda týmu Trae Young se trápil střelecky a dal jen 13 bodů. Indiana bez klíčového hráče Tyrese Haliburtona předvedla týmový výkon a osm hráčů mělo dvouciferný počet bodů. Pacers vyhráli devátý z posledních deseti zápasů a jsou čtvrtí ve Východní konferenci.

Philadelphia i bez nejlepšího střelce soutěže Joela Embiida porazila doma Sacramento 112:93. Vedle dobré obrany se Sixers opírali o Tobiase Harrise, který dal 37 bodů. Sacramentu odešla střelba, když mělo úspěšnost jen 33 procent, a nepomohlo mu ani 23 útočných doskoků.

Úřadující mistr Denver zvítězil nad New Orleans 125:113. Nikola Jokič si nasbíral 27 bodů, 10 doskoků a 14 asistencí a připsal si dvanáctý triple double v sezoně. Proti New Orleans se mu to povedlo už podesáté, což je nejvíce ze všech soupeřů. Pelicans nepomohlo ani 30 bodů Ziona Williamsona.

Basketbalisté Golden State zvítězili 140:131 nad Chicagem, když se po delší době ukázaly hvězdy týmu. Stephen Curry a Klay Thompson dali dohromady třináct trojek a 57 bodů. Bulls nestačilo 39 bodů DeMara DeRozana.

Francouzský talent Victor Wembanyama nasbíral 26 bodů a jedenácti doskoků za pouhých dvacet minut na hřišti a pomohl San Antoniu porazit Charlotte 135:99. Spurs vyhráli druhý zápas po sobě, což se jim dosud v sezoně povedlo jen jednou na přelomu října a listopadu. Vítězství o 36 bodů je jejich nejvyšší v ročníku. Charlotte nebyl nic platný návrat LaMela Balla, který odehrál první zápas od zranění kotníku na konci listopadu a nastřílel 28 bodů.

Paul George dal 37 bodů včetně sedmi trojek a byl hlavním strůjcem vítězství Los Angeles Clippers v Memphisu 128:119. Kawhi Leonard přispěl 22 body. Memphis, který se musí obejít bez dlouhodobě zraněných Ja Moranta a Marcuse Smarta, přišel navíc o dalšího rozehrávače. Desmond Bane odstoupil z utkání ve třetí čtvrtině kvůli zraněnému kotníku.

Výsledky NBA Atlanta - Indiana 108:126, Chicago - Golden State 131:140, Denver - New Orleans 125:113, Detroit - Houston 110:112, Memphis - LA Clippers 119:128, Miami - Orlando 99:96, Minnesota - Portland 116:93, Philadelphia - Sacramento 112:93, San Antonio - Charlotte 135:99, Utah - Toronto 145:113.