Veslařka Topinková před mistrovstvím světa: Není to úplně nejdůležitější v mém životě. Mám rodinu

Elitní veslaři budou od neděle bojovat na mistrovství světa nejen o medaile, ale také o postup na olympijské hry. V Rakousku nebude chybět ani Mirka Topinková, která obě velké akce už dokázala vyhrát. Šampionát teď pojede znovu na skifu. Naposledy na něm startovala na mistrovství světa v roce 2015 a získala tehdy stříbro.

„Jsem strašně šťastná hlavně, když je to letos, rok před olympiádou, což je olympijská kvalifikace. Konkurence je nesmírně velká,“ říkala Radiožurnálu v roce 2015 tehdy ještě Mirka Knapková.

Ta se brzy po šampionátu vdala a už pod jménem Topinková skončila obhájkyně zlata na olympijských hrách v Riu 2016 sedmá. O další rok později se elitní veslařce narodila dcera Adéla.

Konec kariéry to ale neznamenalo. Loni byla zpět v reprezentaci, jen jezdila ve větší posádce. Výsledky ale nebyly, a tak se Mirka Topinková vrátila letos na skif a znovu bojuje o účast na olympijských hrách. „Specifický je to, že to není to úplně nejdůležitější v mém životě, že teď mám rodinu,“ říká Topinková.

Podobně jako u dalších rodičů teď má Mirka Topinková v hlavě především dceru. Veslování ale stále patří pevně do jejího života.

„Pro mě je to i takové odreagování, že na chviličku vypnu, protože jsem takový ten typ rodiče, že ji neustále sleduji. Ne, že bych jí pořád něco říkala nebo ať dělá nebo nedělá, ale v podstatě ji mám pořád na očích a mám přehled, co dělá, protože jí dávám celkem prostor, aby sama zkoumala a objevovala. Ráda na ni vidím, abych mohla zasáhnout,“ popisuje Mirka Topinková.

„Teď má období takové, kdy se snaží sama sebe prosazovat a hlavně prosazuje svojí vlastní vůli a je to občas boj. Je to takové, že musíme hodně vysvětlovat, ale někdy ani to nepomáhá,“ dodává.

Přes mistrovství světa, které začne v neděli a trvá týden, se ale malá Adéla musí obejít bez maminky. „Už byla takhle loni, to jsem byla na světě kratší dobu na párové čtyřce. Navíc ji hlídá moje máma dost často, takže je na ni zvyklá,“ říká Mirka Topinková, která by mohla příští rok vyrazit na delší „výlet" než jen do Rakouska. Pokud skončí na mistrovství světa do 9. místa, kvalifikuje se totiž na svoje páté olympijské hry, které budou tentokrát v japonském Tokiu.