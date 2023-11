Hrál fotbal, zkoušel atletiku, nakonec si vybral rallye. Dnes patří Číž k nejlepším ve své třídě

Fotbal, atletika a nakonec rallye. Takový je sportovní příběh osmadvacetiletého Miroslava Číže z Ledců na Mladoboleslavsku. Dnes patří k pravidelným účastníkům republikového šampionátu a k nejlepším ve své třídě. Lásku k motorům a závodění získával přitom od malička, soutěžím přicházel na chuť už u počítače. Ledce 15:01 8. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jezdec rallye Miroslav Číž | Foto: Miroslav Číž st.

„Když jsem byl větší, tak jsem si třeba koupil Xbox. Hrál jsem počítačové hry a bavilo mě to. No a jednou jsme se s tátou shodli, že by bylo dobrý pořídit si nějaký auto. Tak jsme si koupili favorita a s tím jsme párkrát blbli. O pár let později jsme si pořídili oktávku a začali jezdit amatérské soutěže,“ popisuje Miroslav Číž své začátky.

Teď jezdí stabilně mistrovství České republiky. Měl se a má od koho učit. Na Mladoboleslavsku se totiž Rallye Bohemia jezdí každý rok. Fandil Janu Kopeckému, Václavu Pechovi, Filipu Marešovi nebo Věroslavu Cvrčkovi. Teď se s nimi potkává přímo ve startovním poli.

„Jezdíme třídu RC čtyři poslední dva roky. Je to bývalá bývalá třída šest, je to jedna šestka atmosférická, má to 190 koní. Je to taková malinká hračka,“ popisuje jezdec svůj speciál. I s tou malinkou hračkou začal ale sbírat úspěchy.

Není profesionál

Hned od svého prvního startu podává stabilní výkony, pravidelně se objevuje v cíli závodů. Dokázal letos vyhrát třídu a v Peugeot Rallye Cupu skončil druhý. Rally má ovšem jen jako koníček.

„Určitě bychom chtěli dosáhnout nějakého lepšího výsledku a dostat se někam, abychom se mohli závodění víc věnovat. Bohužel to ale máme spíš jako koníček, takže se snažíme dělat co nejvíc pro to, abychom měli ty nejlepší výsledky,“ konstatuje závodník.

Neobejde se pochopitelně také bez navigátora. Od Rallye Bohemia vedle něj usedá Jaroslav Novák. Spolu tak do budoucna mohou střádat plány právě na atak nejvyšších příček ve své třídě.

Automobilový sport ale všeobecně není nejlevnější záležitost. Kromě auta jsou to třeba náklady na startovné a další. Jak Miroslava Číže ovlivňuje jeho aktuální možné cenové rozpětí a jaké má plány do budoucna? Poslechněte si v reportáži výše.