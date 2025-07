Plavec Knedla si pochvaluje přípravu na univerzitě v USA. ‚Cítím se lépe, než doma,‘ hodnotí tréninky

Čeští bazénoví plavci se před mistrovstvím světa chystají na aklimatizační kemp do Hongkongu, kam zamíří i Miroslav Knedla. Jedna z hlavních českých nadějí má za sebou první rok na americké univerzitě v Indianě. Přestože takové přesuny v minulosti většině českých plavců nepomohly, Knedla si první rok v zámoří chválí. Praha 15:03 15. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Knedla | Foto: Zdeněk Němec / MAFRA / Profimedia

Po olympijských hrách v Paříži vypnul, odjel ze Zlína na americký středozápad a hlavně se snažil v novém domově zabydlet.

„Nikdy jsem nebyl zvyklý na to si vařit, ale teď už si troufnu říct, že jsem se něco málo naučil. Dokážu si udělat oběd i večeři, což je úspěch. Máme vlastní barák, sice nájem tisíc dolarů na osobu, ale to je v téhle době standard,“ říká Miroslav Knedla, který zažil rok, na který se těšil.

Kombinoval studium a plavání možná víc, než si přál, například při prosincovém mistrovství světa v krátkém bazénu nastupoval k finále jen po krátkém spánku, protože musel do večera odevzdat seminární práci. A studentský život si užil se vším všudy.

„Zejména ze začátku jsme hodně, nebudu lhát, pořádali zábavy. To bylo fajn, ale teď už se soustředím na mistrovství světa,“ usmívá se Knedla.

Drsné tréninky

Srovnání, jak na tom je, moc nemá. Podle dostupných výsledků z amerických univerzitních závodů to moc dobře nevypadalo, ale prý se cítí dobře.

„Troufnu si říct, že se cítím lépe, co se týče přípravy, než co bývalo doma. Možná to je tím, že míváme fakt drsné tréninky. Těším se na mistrovství světa, protože si věřím, že mám docela velkou šanci na finále,“ vypráví český plavec.

Americkou přípravu si chválí, je tvrdá, to potřebuje a na aklimatizačním kempu i na světovém šampionátu na to bude dohlížet kouč Luke Ryan. A ten je přeci jen jiný, než jeho dlouholetý zlínský kouč Zdeněk Kasálek.

„Samozřejmě někdo jen tak nenahradí pana Kasálka. Musím Luka naučit šachy, doufám, že je hraje. On je ale fajn, vypadá, jako Wayne Rooney,“ říká Miroslav Knedla, než se vydá na aklimatizační kemp před mistrovstvím světa - jak se v prosinci přesvědčil, není radno ho podceňovat.