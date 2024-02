Až do maturity omezím trénink, slibuje plavec Knedla. Pak se naplno vrhne do olympijské přípravy

Plavec Miroslav Knedla se z mistrovství světa v Kataru vrací se sedmým a dvanáctým místem. Osmnáctiletý talent už má limit do Paříže na olympijské hry, na které se bude připravovat ve Zlíně. Knedlu trénuje Zdeněk Kasálek, který je zároveň učitelem matematiky na Gymnáziu Zlín, kde bude jeho svěřenec na jaře maturovat. Katar 14:01 19. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Knedla | Zdroj: Profimedia

Českému sportu v tichosti a trochu stranou pozornosti roste muž, který by mohl být hvězdou budoucnosti. Titul juniorského mistra světa i Evropy už má, jenže teď před olympijskými hrami řeší maturitu i přípravu do Paříže.

Zdeněk Kasálek už dříve vzpomínal, že plavečtí trenéři ve Zlíně se snaží, aby i jako učitelé ve škole pomohli svým svěřencům.

„Když si vzpomenu na Petra Přikryla, když jsme ještě plavali, tak on tam seděl s jedním plavcem a učil se s ním němčinu. Během tréninku se s ním učil němčinu, aby prošel. Já se zase se svými plavci během tréninku učil matematiku, aby na gymnáziu procházeli.“

Jenže Miroslav Knedla, který kromě češtiny a angličtiny bude maturovat ze zeměpisu a počítačové grafiky, už tohle nepotřebuje.

Dříve měl Kasálka ve škole právě na matematiku, ale teď už mu jeho trenér dělá pouze dohled, když z ní musí psát online testy ze soustředění.

„S matematikou bych mu pomohl rád. V Thajsku jsme to museli takto provádět na soustředění, protože tam dopisoval pololetní písemnou práci z matematiky. Kombinatoriku a statistiku. Docela to zvládl, kolegyně mu to opravovala a dostal myslím dvojku. Já ho musel kontrolovat, abych tam byl jako kontrolor a mělo to váhu,“ popisoval Zdeněk Kasálek.

Nejdříve maturita

Právě školu a trénink teď bude muset osmnáctiletý Miroslav Knedla skloubit tak, aby se zvládl připravit na olympijské hry.

Na ně se kvalifikoval úžasným časem – v 17 letech zaplaval to, co by v Tokiu stačilo na deváté místo. Teď si to bude muset rozložit, po březnových závodech s přípravou poleví.

„Já už trochu omezím trénink až do maturity. Nemám moc času se na to učit, základy mám, ale příprava bude směřovat na Stockholm. Po maturitě už to bude čistě na olympiádu,“ říká Miroslav Knedla, který na mistrovství světa vybojoval sedmé a dvanácté místo.