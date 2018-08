Jsem ráda, že můžu zkusit úplně něco jiného, říká po prvním závodě na párové čtyřce veslařka Topinková

Veslařka Mirka Topinková-Knapková se deset měsíců po porodu dcery znovu předvedla na vrcholné mezinárodní akci. Na mistrovství Evropy usedla do párové čtyřky. I když skončila spolu se svými kolegyněmi v rozjížďce poslední, neodcházela z kanálu zklamaná. I proto, že Britové si stále pamatují její olympijský triumf na skifu v Londýně 2012. Rozhovor Glasgow 21:31 2. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mirka Topinková-Knapková | Foto: Jiří Hošek

Jak jste vy sama spokojená se závodem a podmínkami během něj?

Podmínky byly super. Co se týče samotného závodu, tak jsme po dlouhé době jely v tomhle složení dva kilometry a jsme víceméně spokojené.

Když zde komentátor popisoval závod, strávil skoro polovinu času s tím, že vzpomínal na váš olympijský úspěch. Pociťujete nějak to, že v Británii stále ví, že jste olympijskou vítězkou?

Já se v tuhle chvíli soustředím hlavně na párovou čtyřku. Jsem samozřejmě ráda, že jsem tady na skifu získala tu největší medaili, kterou jsem mohla, ale teď to nemám na prvním místě.

Tu medaili už jsem vyhrála před několika lety, takže si myslím, že už to začíná být trochu historie.

V zimě jste říkala, že sice trénujete, ale žádné závodní tempo to není. Kdy jste se do něj dostala zpátky?

Asi na jaře. Jela jsem na soustředění do Itálie, kam jsme každý rok jezdili. Tam jsem se rozveslovala a zjistila jsem, že tělo si to všechno pamatuje a že se to nedá nijak zapomenout.

Nejela jsem žádné kontrolní závody, takže se vytvořila tato párová čtyřka. Jsem ráda, že mám možnost zkusit úplně něco jiného. Je to velký rozdíl oproti skifu, je to víc týmový sport.

Závod je taky trochu jiný, musíme se domluvit předtím, jak se pojede, co tam budeme dělat. Je to zajímavé a strašně mě to baví. Sice to ještě není takové, jak bych si představovala, ale myslím, že děláme velké pokroky. Nemůžeme zase tolik trénovat, protože mám mateřské povinnosti, ale jsem ráda, že holky to akceptují a že se mnou jezdí.

Návrat na skif tedy zatím neplánujete?

Zatím to nevidím, ale cítím, že jsem na tom fyzicky čím dál lépe a lépe. Je to taky tím, jak mě to teď baví v posádce, že je tam dobrá parta a rozumíme si. Říkám si, že na skifu jsem dosáhla všeho, co jsem chtěla. Teď mě to baví spíš takhle.

A touha vyhrávat je stále stejná jako předtím?

Člověk se chce neustále zlepšovat. Taky záleží, jaké si dá cíle. Největší priorita je pro mě to, abych se tím bavila, protože energii potřebuju dělit mezi dcerku a zbytek věcí. Když se tím bavím, tak mám potom radost, když dělám nějaký pokrok, když se zlepšuju.

Máte tedy dojem, že holkám pomáháte k lepším výkonům?

Spíš to beru tak, že jim v té posádce můžu předat zkušenosti. Oproti nim cítím víc loď, takže můžu technicky poradit, co bychom mohly změnit. V lodi jsem pak na stejné úrovni jako ony. Hlavní slovo má trenér, musím tam tahat a trénovat.