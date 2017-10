Mistr světa bude stavět kůlnu. Ondřej Synek si od veslování odpočine při práci

„Veslování je sport jednoho závodu, což je mistrovství světa nebo olympiáda. To ostatní je taková příprava. Myslím, že teď hrály roli i zkušenosti,“ řekl podle Radiožurnálu Ondřej Synek po návratu z mistrovství světa.

'Užil jsem si to a zchladím se pivem.' Ondřej Synek je popáté mistrem světa Číst článek

Zkušeností má Ondřej Synek na rozdávání. Ani mladší soupeři, kteří vyletěli mezi nejlepší v této sezoně, mu na šampionátu v Sarasotě nestačili. I když dřina spojená s veslováním je na elitním závodníkovi stále víc znát.

„Je to těžší v přípravě, protože jsem začal zjišťovat, že regenerace v mém případě už není taková, jaká byla. Příští týden mi bude 35 a moc veslařů v tomhle věku už úspěšných není. I když veslování sport, který se dá dělat i do čtyřiceti,“ přemýšlí.

Důkazem může být největší Synkův rival, Novozélanďan Mahé Drysdale, kterému zanedlouho bude 39, i tak vloni dokázal v Riu porazit všechny soupeře. Synek chce vydržet až do dalších olympijských her v roce 2020 a tam přidat další medaili.

„Medaile je symbol dobře odvedené práce. Když se na ni podívám, vybaví se mi zážitky ze závodu. Vím, který závod to byl, co jsem dělal a jak se mi jelo,“ vypráví o upomínkách na olympijské i světové závody.

Letošní zlato oslavoval během návratu domů. „Cesta byla náročná. Hlavně byla náročná after party hned po závodě. Z toho jsem se ale oklepal. Pak jsme si sedli do letadla a vraceli jsme se domů. V Amsterdamu jsme se ale v úterý večer zasekli, protože nám zrušili let. Započali jsme tak s další after party. Od neděle jsem spal jen čtyři hodiny," usmál se Synek.

Za pár let si vzpomene i na své letošní zlato na MS, teď ale na veslování myslet nebude. „Nebudu dělat vůbec nic, jen musím na chalupě postavit kůlnu. Těším se na to, protože mám manuální práci hrozně rád, je to pro mě odpočinek. Vypnu hlavu a budu si mlátit hřebíky.“

Při manuální práci se chce věnovat i manželce a dětem, protože jim v poslední době nevěnoval tolik času, kolik by chtěl.