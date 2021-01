Mistrem republiky v cyklokrosu je Boroš, Havlíková získala rekordní osmý titul

Mistrem České republiky v cyklokrosu se stal v Jabkenicích počtvrté v kariéře Michael Boroš. Druhý dojel Tomáš Paprstka a bronz získal Josef Jelínek. Mezi ženami vyhrála popáté za sebou Pavla Havlíková. Celkově získala sedmatřicetiletá favoritka rekordní osmý titul. Druhá skončila Nikola Nosková, třetí byla Karla Štěpánová. Jabkenice 15:27 9. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mistrem republiky v cyklokrosu se stal v Jabkenicích počtvrté v kariéře Michael Boroš | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Jednoduché to určitě nebylo, trať byla hodně rozblácená, ale dneska mi to sedělo, tak jsem rád, že to vyšlo,“ řekl po dojezdu Boroš v rozhovoru pro Českou televizi.

Definitivní konec Hekeleho? Úřadující cyklokrosový šampion dostal čtyřletý trest za doping Číst článek

Při neúčasti obhájce loňského triumfu Emila Hekeleho, jenž v tomto týdnu dostal čtyřletý zákaz startů za doping, vypadl ze hry o medaile hned na začátku jeden ze spolufavoritů Adam Ťoupalík.

Boroš jezdil od startu v čele závodu, o titul ho nepřipravila ani chyba, po níž měl chvilku potíže s kolem. Osmadvacetiletý závodník navázal na své triumfy z let 2017 až 2019. Loni se musel spokojit s bronzovou medailí.

Rovněž Havlíková neponechala nic náhodě a hned od začátku kontrolovala čelo závodu. Dva okruhy z celkových pěti se jí dokázala třiadvacetiletá Nosková udržet, ale v cíli měla nakonec manko 51 sekund. Štěpánová zůstala zpět o dalších 43 sekund.

Vítězka vylepšila osmým titulem dosavadní rekord, o který se dělila s Radomírem Šimůnkem starším a Zdeňkem Štybarem.

Mistrovství České republiky v cyklokrosu v Jabkenicích:

Muži (19,25 km): 1. Boroš (ČEZ Cyklo Team Tábor) 1:00:52, 2. Paprstka (GAPP System - Kolofix MTB Racing Team) -22, 3. Jelínek (Cyklostar Trek Pirelli) -1:04, 4. Říman (Auto Škoda Mladá Boleslav) -1:40, 5. J. Ťoupalík (Elkov Kasper) -1:45, 6. Vaníček (ČEZ Cyklo Team Tábor) -3:27.

Ženy (13,75 km): 1. Havlíková (LAWI junior team) 49:47, 2. Nosková (SD Worx) -51, 3. Štěpánová (Maloja Pushbikers MTB) -1:35.