Domácí mistrovství horských kol po roce opět ovládli Cink a Čábelická. Další výzvou je světový šampionát

Zatímco většina lidí v létě spíše odpočívá, cyklisté Ondřej Cink a Jitka Čábelická mají napilno. Během posledních týdnů stihli v cross country horský kol objet olympijské hry, mistrovství Evropy a o víkendu triumfovat na národním šampionátu v Harrachově. Harrachov 12:09 22. srpna 2021

V Harrachově se jel republikový šampionát na horských kolech na zbrusu nové trati. Jeden z výjezdů byl i směrem ke zchátralému mamutímu skokanskému můstku.

Mistrovství republiky v Harrachově v cross country ovládli cyklisté Ondřej Cink a Jitka Čábelická.

Pořadatelé ale museli na poslední chvíli změnit plány a trať přestavět – komisi horských kol Českého svazu cyklistiky se zdála být příliš těžká. Mistryni republiky Jitce Čábelické tamní terén vyhovoval.

„Je tady hezká technika, těžká, ale nic nebezpečného. Bylo to uklouzanější, ale každý, i děti, které jezdí od mala na kole, to bez problému sjede. I fyzická kondice k tomu patří. Za mě byla trať krásná“ řekla Radiožurnálu Sport Jitka Čábelická, která vybojovala už čtvrtý titul v řadě.

V mužské kategorii triumfoval Ondřej Cink. Svým soupeřům ujel hned po startu a zvítězil s minutovým náskokem na druhého Marka Rauchfusse. Cink i přes pátý titul se svým výkonem příliš spokojený nebyl.

„Úplně ideálně jsem se bohužel necítil. Bylo to trochu trápení, i když to tak nevypadalo. Samozřejmě jsem rád, že jsem zvítězil, ale směrem k mistrovství světa nejsou pocity ideální. Doufám, že tenhle závod byl dobrý trénink, odpočinu si bude to příští týden lepší,“ uvedl Cink.

Světový šampionát

Ondřej Cink a Jitka Čábelická mají za sebou náročný program. Oba absolvovali olympijské hry, mistrovství Evropy a národní šampionát. A 25. srpna navíc začíná mistrovství světa v italském Val di Sole.

Trenér reprezentace Viktor Zapletal uznává, že situace pro Čábelickou a Cinka není jednoduchá. „Je tam hlavně psychický tlak, který je na ně vytvářen a hlavně který si oni vytváří sami na sebe. Snažíme se je co nejvíce chránit a doufám, že to zvládnou.“

Do Itálie se vydají závodit mimo elitní kategorie i junioři a závodníci do 23 let. Viktor Zapletal národnímu výběru věří. „Máme tam více závodníků, kteří můžou zajet dobrý výsledek. Ondřej má šanci na medaili nejen v cross country, ale i v short tracku,“ dodal Viktor Zapletal.