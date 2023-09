V Česku se bude hrát skupina evropského šampionátu žen v basketbale, hlavním pořadatelem je Řecko

Česko bude hostit spolu s Itálií, Německem a Řeckem mistrovství Evropy basketbalistek v červnu 2025. Jedna ze základní skupin se uskuteční v Brně. Hlavním pořadatelem bude Řecko, kde turnaj vyvrcholí. Český tým má automaticky jistou účast a představí se na ME pošestnácté za sebou. Informovaly o tom mezinárodní federace FIBA a Česká basketbalová federace. Brno 11:18 7. 9. 2023 (Aktualizováno: 12:03 7. 9. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České basketbalistky v osmifinále mistrovství Evropy udolaly Řekyně a postoupily mezi nejlepší osmičku turnaje | Zdroj: Profimedia

Do Česka se EuroBasket žen vrátí po osmi letech. V roce 2017 se turnaj hrál na zimním stadionu v Hradci Králové a v Praze na Královce a v O2 areně.

Předtím se ME konalo v tuzemsku ještě v dobách Československa v roce 1956 v Praze a pak v roce 1995 v Brně. Za dva roky bude mít kontinentální šampionát basketbalistek poprvé více než dva pořadatele.

Kvalifikace začne v listopadu a český tým bude hrát ve skupině s dalšími jistými účastníky Itálií, Německem a Řeckem. Ostatní skupiny se budou losovat 19. září v Mies.

„Bylo to rozhodnutí trošku na poslední chvíli. Když FIBA vypsala tendr na pořádání mistrovství Evropy žen, tak jsme to prošli bez povšimnutí,“ uvedl v tiskové zprávě generální sekretář České basketbalové federace Michal Konečný.

„Nakonec nás oslovili Italové a Němci, se kterými jsme měli velice dobrou spolupráci při vyjednávání v rámci organizování EuroBasketu (mužů) v loňském roce, jestli bychom do toho nechtěli jít s nimi. Po zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli, že podáme kandidaturu a byli jsme vybráni,“ dodal.

Omlazený český tým letos na ME v Tel Avivu a Lublani obsadil sedmé místo. O postup do semifinále i olympijské kvalifikace přišel v duelu s Maďarskem i vinou chyby rozhodčích v závěru. Teď se může výběr trenérky Romany Ptáčkové těšit na vystoupení před domácími fanoušky.

„Byl to jeden z rozhodujících faktorů, kdy jsme si říkali, že účast v základní skupině mistrovství Evropy by týmu mohla pomoct, no a organizátor ji má jistou,“ uvedl Konečný.

Congratulations to our FIBA #EuroBasketWomen 2025 hosts! ️



Greece (Group Phase & Final Phase)

Italy (Group Phase)

Germany (Group Phase)

Czech Republic (Group Phase) pic.twitter.com/YiJIBdmxvf — #EuroBasketWomen 2023 (@EuroBasketWomen) September 7, 2023

Město basketbalu

Brno bude patřit mezinárodnímu basketbalu v roce 2025 od polovina června do poloviny července. Také v Aréně Vodova bude po ME následovat světový šampionát hráček do 19 let. O rok později se má v Brně uskutečnit mistrovství světa basketbalistek do 17 let.

„U nás teď dochází ke změně celého konceptu ženského basketbalu. Věříme, že přehlídka toho nejlepšího, co v evropském a světovém basketbalu v současnosti je, může být nakopnutím a impulzem pro trenéry a hráčky. Vidět to vše na jednom místě a udělat z jednoho města město basketbalu nám přišlo lákavé,“ řekl Konečný.

Při výběru pořadatele pro ME bylo Brno pro domácí federaci logickou volbou. „Jednak jsme řekli, že uděláme jedno hlavní město basketbalu a navíc nám město Brno vyšlo velmi vstříc v rámci infrastruktury a podmínek pro pořádání takovýchto akcí,“ doplnil Konečný.

Jedna ze skupin @EuroBasketWomen se uskuteční v červnu 2025 v Brně.

️ Lvice mají účast na ME jistou.

DOBRÉ ZPRÁVY

Na příští @EuroBasketWomen to bude pár minut šalinou.

ŠPATNÉ ZPRÁVY

Z Prahy to pořád může být jedna z nejdelších cest z různých částí Evropy. pic.twitter.com/siXEcFBUxy — cz.basketball (@cz_basketball) September 7, 2023