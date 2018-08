Dráhoví cyklisté Tomáš Bábek a Pavel Kelemen v úterý budou mít poslední možnost odvézt si z letošního evropského šampionátu medaili, šanci ale budou mít poměrně velkou. Oba reprezentanti už v disciplíně keirin totiž dokázali v minulosti vybojovat evropský titul a jejich dosavadní výsledky v Glasgow zatím nebyly úplně podle jejich představ. Glasgow 8:57 7. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Bábek (v pozadí v modrém).

„Je to taková cyklistická sprinterská bitva,“ říká Tomáš Bábek. „Je to nevyzpytatelné, každá jízda se tu může vyvinout úplně jinak,“ dodává Pavel Kelemen.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je to taková sprinterská bitva, říká dráhový cyklista Bábek před keirinem na mistrovství Evropy

Bábek s Kelemenem se shodují, že předchozí úspěchy v této disciplíně ale ani jejich předchozí výsledky na Velodromu Chrise Hoye pro závod v keirinu nic neznamenají.

„Pavel je mistr Evropy, já jsem taky mistr Evropy, vicemistr světa a vítěz Světového poháru, ale takových závodníků s podobnými úspěchy je tam víc než deset,“ upozorňuje Tomáš Bábek, úřadující vítěz ankety Král cyklistiky.

„Z každé jízdy bude postupovat jenom vítěz, takže to síto bude nesmírně přísné. To už se mně i Pavlovi několikrát vymstilo, že jsme třeba dojeli těsně druzí,“ přiznává jednatřicetiletý Bábek.

Dráhový cyklista Wagner byl na mistrovství Evropy sedmý na pevném kilometru Číst článek

Týmová spolupráce není v těchto kontaktních závodech možná, jak říká Pavel Kelemen, který začínal s bikrosem - podobnou disciplínou ale ne na dráhařském oválu.

„Není to silniční závod, těžko se dá vymýšlet nějaká taktika nebo si nějak pomoct,“ říká Kelemen.

„Nečekal bych, že si nějak pomůžeme, jako tomu bylo v minulosti, protože tam je nějaká rivalita, na druhou stranu jsme pořád tým a pokud se to nepodaří jednomu z nás, tak doufám, že se to podaří tomu druhému,“ přeje si Tomáš Bábek, aby on nebo Pavel Kelemen, ale ideálně oba uspěli.

“Z toho výsledku na kilometru s pevným startem jsem byl hodně špatný. Takže tohle chci rozhodně lepší,” říká před keirinem na ME Tomáš Bábek, hlavní favorit závodu spolu s Pavlem Kelemenem.



Své oblíbené tričko se Supermanem si vzal Bábek už na trénink. pic.twitter.com/VmFpKOnxAB — Martin Charvát (@matycharvat) 6. srpna 2018