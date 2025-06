Chtěl jsem to od začátku napálit a ukázat jim, kdo je tu šéf, komentuje zlatou jízdu kanoista Fuksa

Kanoista Martin Fuksa se stal už potřinácté mistrem Evropy. Na domácím kanále v severočeských Račicích zvítězil na své nejlepší pětisetmetrové trati, ze které má už desáté zlato. Přímo na místě jej ještě plného dojmů vyzpovídal reportér František Kuna. Račice 13:52 22. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Fuksa po zisku medaile | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK, Profimedia

Martine, přišlo mi to, nebo jste se posledních 50 metrů na trati už jen usmíval?

Usmíval jsem se minimálně v duchu. Říkal jsem si ale celou dobu, že není konec, dokud není konec. Tady jsem si ale myslel, že už to musím dát, že by to mělo klapnout. I tak to byla makačka, nebudu si nic nalhávat. Chtěl jsem to od začátku prostě napálit, ukázat jim, kdo je tady šéf a nejlíp to udržet až do cíle. To se mi povedlo.



Na kilometru jste mluvil o tom, že váš výkon byl na 99 procent, bylo to teď na sto?

Naštěstí to nemusela být stovka, protože soupeři na mě tolik netlačili. Mohl jsem tedy předvést jen těch 99 procent a dneska to stačilo na vítězství. Je to super.

V sobotu ste nebyl spokojený a sypal jste si popel na hlavu. Říkal jste, že půjdete ještě trénovat s gumicukem a s lahví za lodí. Proběhlo to?

Proběhl jenom gumicuk, ale jasně, byl jsem trénovat, jak jsem si slíbil. Muselo to být. Myslel jsem si, že s tím gumicukem pojedu jen kousek, nakonec jsem s ním odjel skoro celý trénink, protože jsem potřeboval tu vodu nacítit. Necítím ji tady tak, jak bych si představoval. Myslím, že se to dnes taky zlepšilo.

Máte třinácté evropské zlato, kam to dáváte?

Jako všechny medaile. Teďka ji dám na jídelní stůl. Doufám, že až získám nějakou další, tak půjde do prádelny. Letos dostavíme dům, kde mám svou místnost, tam si nějaké medaile vyvěsím.

