Veslaři Šimánek s Vraštilem dojeli v Mnichově pátí. ‚Před mistrovstvím světa je to dobrá předzvěst,‘ říkají

Veslaři Jiří Šimánek a Miroslav Vraštil sice dojeli ve finále dvojskifu lehkých vah v Mnichově pátí, ale i tak byli nejlepší českou posádkou v Mnichově - jako jediný jeli o medaile. Zlatou berou olympijští vítězové z Irska, stříbro další medailisté z Tokia - Italové, bronz získali často silní Švýcaři. Šimánek s Vraštilem tak mají motivaci se zlepšit do domácího mistrovství světa, které bude v Račicích zhruba za měsíc.

Účast ve finále jste si přáli, byl to těžký závod? Byly tam silné posádky jako Irové a Italové...

Miroslav Vraštil: Bylo to těžký závod a nejen kvůli těmto soupeřům, ale i kvůli tomu, jak jsme jeli. Snažili jsme se, co to šlo, ale úplně mi závod dnes nesedl, páté místo není úplně špatné.

Veslování je vždy fyzicky náročné, bolelo to dnes o to víc?

MV: Je to vždycky podobné, průběh je dost stejný, ať je to mistrovství Evropy nebo Světový pohár. Chyběl mi dnes ale takový ten náboj, že bych se na konci sebral a šel si za tím. To tam nebylo, proto se před nás dostali Portugalci.

Mrzí vás, že jste neskončili alespoň právě před Portugalci?

MV: To nás mrzí určitě, na ty kluky si věříme, ale musíme uznat, že jeli výborně. Lepší se. Je to další závod, další zkušenost a další soupeř, se kterým musíme počítat do Račic.

Narazili jste na mistrovství světa v Račicích. Ovlivnilo to nějakým způsobem přípravu na mistrovství Evropy? Co vám to řeklo o soupeřích?

Jiří Šimánek: Přípravu to nijak neovlivňovalo, budeme teď mít dost času na to si odpočinout. Pak už se budeme soustředit na domácí mistrovství, jedeme na dlouhé soustředění do Chorvatska. Porovnání se soupeři nám k mistrovství světa něco řeklo, hlavně to, že jsme se kvalifikovali do finále A, je dobrá předzvěst toho, že by se nám to mohlo povést i v Račicích.

Jak těžké to bude na mistrovství světa? Ukáže se tam více posádek?

JŠ: Přibudou tam určitě Francouzi, který tu chyběli kvůli covidu. Norové tady byli také ve velmi špatné formě a asi odstoupili kvůli nemoci. Ukážou se tam hlavně evropské posádky, ze světa moc lodí nejezdí. Možná přijedou Číňané, nevíme... Ale Irové a Italové nasazují tu laťku nejvýše neustále, s těmi se můžeme poměřovat.