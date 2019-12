Mickovi medaile z plaveckého šampionátu znovu unikla. Po sedmém místě nehledal výmluvy

Když nastupoval, slyšel stejný song, jaký hraje v Bostonu po brance hokejisty Davida Pastrňáka. Jenže takový gól to v podání českého kraulaře nebyl, od poloviny závodu na soupeře ztrácel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kraulař Jan Micka skončil na mistrovství Evropy ve finále závodu na 1500 metrů pátý. Více v příspěvku Martina Charváta

„Zhruba po nějakých 700 metrech mi začalo silně docházet a byl jsem úplně vyřízený. Šlapal jsem do toho, ale i z výsledných mezičasů je vidět, že jsem byl pomalejší než včera. Dělal jsem, co jsem mohl, tak snad příště,“ řekl Micka Radiožurnálu.

Český plavec se tu v Glasgow potýká s trávicími problémy, ale o tom po závodě nechtěl slyšet.

„Nechci to na to svádět. Nesvádím to ani na přípravu, ani na zdravotní komplikace, na nic. Před obědem a během oběda jsem se cítil opravdu zle. Měl jsem v sobě tři brufeny, spal jsem a snažil jsem se dát do kupy, ale nevyšlo to,“ uvedl.

Určitě nebudu odjíždět smutná, hodnotí plavkyně Kubová dvě pátá místa z mistrovství Evropy Číst článek

Podobně jako Simona Kubová ve čtvrtek se přitom jen zklamaně díval na čas potřebný na bronz, který v jeho případě získal Francouz David Aubry.

„Obzvláště je smutné, že to třetí místo bylo hratelné. Mám osobák o vteřinu rychlejší, než byl čas, který stačil na bronz. Mělo to tam padnout,“ líčil zklamaně Micka, který z evropského šampionátu v krátkém bazénu odjede se čtrnáctým a sedmým místem.