Začíná softbalové mistrovství Evropy žen. Česká reprezentace zabojuje o olympiádu a chce medaili

„Myslím, že je to dost reálné. Všichni tomu věříme a makali jsme na to dva roky,“ říká Radiožurnálu k šanci dostat se na Olympijské hry Tereza Kubicová, česká reprezentantka a hráčka ostravských Arrows.

Znamená to skončit na mistrovství Evropy do šestého místa. Na olympijské kvalifikaci v Utrechtu se k nejlepší evropské šestce přidají dva africké celky a do Tokia na olympijské hry postoupí jen vítěz.

Sen o olympijských hrách

„Samozřejmě chceme uspět i na evropské úrovni. Nedá se říct, že jsme do Ostravy přijeli jen postoupit na olympijskou kvalifikaci, to tak není. Chceme tady hrát nejlepší softbal, co umíme. Na druhé straně zase nechceme ukázat úplně všechno,“ tvrdí trenér reprezentace Vojtěch Albrecht.

Každopádně se český tým olympijskému snu hodně věnoval.

„V únoru jsme na Floridě odehráli přes 23 zápasů asi za dva týdny, teď jsme byli před měsícem na Floridě znovu, kde jsme odehráli deset zápasů, plus tréninky a posilovna. Takže si myslím, že jsme na to dost připravené,“ přidává Kubicová.

A kdo bude pro český tým největším soupeřem?

„Může to být Holandsko, Velká Británie. Může to být vlastně kdokoliv, vzhledem k tomu, že si každý svůj tým nějak posiloval,“ připomíná Kubicová. Některé týmy si totiž pro americké hráčky s předky ze své země vyřídily druhý pas a rázem můžou být o dost silnější.

Od neděle do příští soboty budou české reprezentantky usilovat o medaile: „Našim cílem medaile je, protože o ně hrajeme na každém evropském šampionátu. Bylo by fajn, kdybychom hráli finále, to je jasné,“ dodává trenér Albrecht.