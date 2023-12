Seemanovou čeká mezi dvěma hlavními závody jen 20minutová pauza. ‚Nevěřila jsem tomu,‘ komentuje

Poslední den mistrovství Evropy v plavání mají čeští plavci v akci tu největší naději. Barbora Seemanová bude na kraulařské dvoustovce obhajovat stříbro z posledního šampionátu v krátkém bazénu. To by ale neměl být její jediný závod. Po dopoledních rozplavbách by si měla zajistit účast i ve finále závodu na 400 metrů. Od zpravodaje z místa Otopeni (Rumunsko) 9:14 10. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Seemanová | Zdroj: Profimedia

Starty obou disciplín dělí 24 minut. Už když se Barbora Seemanová rozhodovala, které disciplíny si na šampionátu nechá, hodně ji překvapilo, že jsou v programu u sebe.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Barboru Seemanovou před finále

„Bylo jasné, že 200 a 400 metrů budou moje priority. Pak jsme koukali na program a říkali si, že to snad není možné a musí to být nějaká chyba. Ptali jsme se, jak je možné, že dali tyhle dvě disciplíny, které plavou ti samí lidé, tak blízko k sobě. S ceremoniálem to vypadalo, že by měla být pauza snad jenom deset minut,“ komentovala Seemanová.

Nakonec by mezi doplaváním a dalším skočením do vody mělo být asi dvacet minut a to už je prý lepší. I tak jde o kombinaci, která je pro plavce v podstatě nemožná.

‚Nebudu šetřit síly‘

Krátké sprinty se dají zvládnout za sebou, ale vytrvalostní závody jsou problémem, který bude Barboru Seemanovou nesmírně bolet. I proto se rozhodla, že nebude taktizovat a všechny síly dá do dvoustovky.

„Jestli se dostanu do finále na 400 metrů, tak to vůbec nebudu řešit a zkusím to jenom přežít. Tam do toho dám jenom zbytek sil a pokusím se to ostatním holkám nedat zadarmo. Rozhodně ale nebudu šetřit síly na 200 metrech,“ říkala Barbora Seemanová, které zatím titul evropské šampionky v krátkém bazénu chybí. Pokusí se ho získat po sedmnácté hodině.