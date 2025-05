Na finále by měli útočit, myslí si Chaloupka o mladých vodních slalomářích před mistrovstvím Evropy

Na pařížské olympijské trati ve čtvrtek začne mistrovství Evropy vodních slalomářů. Po obměně způsobené výsledky domácích nominačních závodů chybí v českém týmu medailisté z velkých akcí Lukáš Rohan, Vít Přindiš a Václav Chaloupka. Naopak poprvé budou mezi dospělými reprezentovat na šampionátu tři mladíci: kanoisti Adriana Morenová s Adamem Králem a kajakář Jan Bárta. Praha 13:51 15. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Chaloupka | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: ČTK

Mezi juniory bodovali, teď to zkusí i při své premiéře na mistrovství Evropy dospělých. V české reprezentaci vodních slalomářů jsou v Paříži i tři nováčci.

„Mám teď extrémní radost, mám pocit, že se mi chvěje celé tělo a konečně se to povedlo. Obrovský kámen ze srdce,“ těšilo Bártu.

„Vlastně tomu pořád nemohu uvěřit, protože jsem si chtěla hlavně vyjet nominaci v reprezentaci do 23 let a tohle je bonus, naprosto nesmyslný a jsem za to hrozně vděčná,“ doplnila Bártu Adriana Morenová.

Stejně jako Adam Král mají medaile z mezinárodních závodů juniorů nebo do 23 let, Bárta je dokonce mistrem světa.

Teď můžou poprvé zabodovat i mezi dospělými a podle světového šampiona Václava Chaloupky z toho nemusí mít obavy.

„Já už jsem to říkal Adamovi, že to, že zajeli v nominaci mě a Lukáše Rohana, tak by jim mělo dodat sebevědomí na velké akce. Ten náš level už je ve světové špičce, takže papírově by na tom měli být podobně a měli by na finále útočit,“ myslí si Chaloupka.

Konec jedné éry

Reprezentaci vodních slalomářů kromě Chaloupky s Rohanem opustil i Vít Přindiš, jeden z nejlepších kajakářů planety posledních let.

„Jedním směrem je to poměrně krutý, ale na druhou stranu je to přirozený vývoj a je to potřeba. I ti starší borci si jsou vědomí toho, že to tak asi musí být. Samozřejmě jsou asi naštvaní, že se jim to nepovedlo, ale na druhou stranu jsou asi rádi, že je tady nějaký předpoklad do budoucna, že jsou tady mladší, co na ně mohou navázat,“ myslí si debutant na mistrovství Evropy dospělých, kajakář Jan Bárta.