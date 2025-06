Cyklista Vacek je dvojnásobným českým šampionem. Po časovce zajel nejrychleji i hromadný závod

Mathias Vacek vyhrál na společném mistrovství republiky silničních cyklistů ve slovenských Bánovcích nad Bebravou po čtvrteční časovce i nedělní závod s hromadným startem. Třiadvacetiletý jezdec elitní stáje Lidl-Trek navázal na svůj premiérový triumf z roku 2023, který si vyjel rovněž na Slovensku v Tlmačích. Bánovce nad Bebravou (Slovensko) 17:11 29. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mathias Vacek | Foto: Filip Bezděk | Zdroj: Český svaz cyklistiky

Vacek, jenž byl loni v Jevíčku hodně zklamaný z páté příčky, přijel po 196 kilometrech do cíle bok po boku se staronovým slovenským šampionem Lukášem Kubišem v čase 4:15:14. O takřka minutu později dorazili první pronásledovatelé - v boji o stříbro porazil Matyáš Kopecký obhájce titulu Tomáše Přidala.

Závod, který se jel za velkého horka na sedm okruhů o délce 28 km a převýšení 382 metrů, vyšel Vackovi po taktické stránce. Účastník letošního Gira d'Italia ukázal výbornou formu.

„V posledních dvou kolech jsme s Lukášem Kubišem udělali závod a dokázali jsme se odpoutat. Nejprve to bylo pět lidí, pak v posledním kole už jsme tam byli jen my dva a dojeli jsme to až do cíle. Po tom loňském zklamání je to určitě taková satisfakce. Jsem rád, že český dres bude zase vidět ve World Tour a na těch největších závodech,“ řekl novinářům Vacek.

Na čtvrtém až šestém místě se seřadili Jakub Otruba, Pavel Bittner a dlouhodobý suverén mezi domácími cyklokrosaři Michael Boroš.

Mistrovství ČR v silniční cyklistice v Bánovcích nad Bebravou (Slovensko) - závod s hromadným startem: Muži elite (196 km): 1. M. Vacek (Lidl-Trek) 4:15:14, 2. M. Kopecký (Novo Nordisk) -52, 3. Přidal (Elkov-Kasper) -56, 4. Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) -1:39, 5. P. Bittner (Picnic PostNL) -1:51, 6. Boroš (Elkov-Kasper) -1:52.