První šampionát elektrokol zná své vítěze. ‚Předjeli mě o kolo,‘ kroutil hlavou legendární Hašek

Šlapat do kopce je za trest, dolů pak za odměnu. Na elektrokole to ale může být naopak. Přesvědčili se o tom závodníci na historicky prvním mistrovství České republiky v cross country na elektrokole. A protože se vlastně šlape s pomocí motoru, musí kola před závodem projít důkladnou kontrolou. Dolní Morava 7:36 27. července 2020

Jestli si myslíte, že závodit na elektrokole je jednodušší než na tom normálním, premiéroví republikoví šampioni v cross country vás vyvedou z omylu.

„Nejdříve kolo vyzkouším, jestli se rychlost zastaví na 25 kilometrech za hodinu. Kdyby ne a pomáhalo by dál, tak je to jasné,“ říká servisman Marek Tichý, který kola před závodem testuje.

Elektrokolo totiž nesmí pomáhat, pokud rychlost přesáhne zmiňovaných 25 kilometrů za hodinu. V takovém případě by to byl nepovolený doping. To se ale na Dolní Moravě nestalo.

„Pro mě je to méně ovladatelné, ale díky klukům, se kterými jsme si tu trať najížděli, tak jsem měl ideální stopu. Kolo bylo skvělé,“ okomentoval svůj výkon vítěz závodu Filip Rydval.

„Kolo je těžší, skoro třikrát tolik než naše závodní. Člověk musí být dobrý v technice, aby to zvládl, normální jedinec by si asi do takového terénu netroufl,“ doplňuje vítězka ženské kategorie Tereza Neumanová.

Brankářská legenda

Koho na trati dojeli o kolo, šel ze závodu ven, to se týkalo i muže, který se proslavil v jiném odvětví. Na mistrovství republiky v cross country na elektorkole závodil také bývalý hokejový brankář Dominik Hašek.

„Postupně mě přejdeli o kolo, ti první, takže jsem nedokončil celý závod. Na druhou stranu musím říct, že jsem byl spokojenej. Byl to těžkej závod, až na jeden krátký úsek jsem nemusel z kola sesednout, nahoru jsem to s pomocí elektromotoru vyšlapal. Hodně jsem se toho bál před závodem, byl jsem skeptický, ale na konci jsem byl nadšený.“