Cyklistický šampionát odstartuje časovkou. ‚Pětka by byla super, jsem dobře připravený,‘ věří si Černý

„Kdybych byl do pětky, bylo by to super, když budu optimista. Nijak speciálně jsem na šampionát neladil. Když to bude desítka, tak to bude takový standard,“ řekl sebevědomě Josef Černý Radiožurnálu.

Má důvod si věřit. Na posledním třítýdenním závodu na španělské Vueltě skončil právě v časovkách dvakrát v první pětici.

Osmadvacetiletému českému reprezentantovi by měla vyhovovat i rovinatá trať. Startuje se u moře a konec bude po 43 kilometrech v historických Bruggách.

„Trať je rychlá, je tam pár technických úseků. Mohla by mi sedět. Myslím, že jsem dobře připravený, mohl by to být dobrý výsledek,“ netají Černý ambice.

Do závodu může jít s čistou hlavou. V jeho stáji Deceuninck-QuickStep mu totiž prodloužili smlouvu, o práci tak má český cyklista minimálně na příští rok postaráno.

„Oni jsou schopní ocenit práci a mentalitu závodníka. Nestavěl jsem se nikdy na zadní, když jsem měl něco udělat, jsem spíš loajální. Vidí všechnu tu práci okolo a jsou s tím spokojení,“ dodal Černý, který naposledy pomáhal na Vueltě ve sprintech svému týmovému kolegovi Fabiu Jakobsenovi.