Nejen stoupání, sjezdy a počasí. Cyklistka Nosková má před závodem na šampionátu obavy z ovcí či bažantů

Trať můžete mít nastudovanou, jak chcete, ale vždycky se do cesty může postavit něco nečekaného. Cyklisti závodí na mistrovství světa ve Velké Británii a kromě klasických problémů na ostrovech s počasím se musí mít na pozoru i trochu jinak. Ohrozit je mohou například ovce. od zpravodaje z místa Harrogate 17:23 27. září 2019

„Doufám, že pojedeme opatrně. Už jsem tady závodila na Tour de Yorkshire, takže už jsem si část okruhu projížděla. Když jsem se tam teď byla projet, tak na tom místě loni pobíhaly ovečky. Už jsou možná zvyklé, takže by nám nemusely vběhnout do trati. Z toho by mohl ještě být nějaký nepříjemný pád,“ popisuje Radiožurnálu Nikola Nosková, která před sebou má silniční závod.

Se vší vážností sice opravdu může být taková srážka ve velké rychlosti nebezpečná jak pro ovci, tak pro člověka, i tak je ale na Noskové vidět, že jí trochu smíchy cuká koutek.

„Dost mě to překvapilo. Když jsem vyjela nahoru, tak tam pobíhaly volně, pásly se tam, ještě tam přelétají přes cestu bažanti, sedí tam na ní a ani signál jsem tam neměla. Měla jsem zapnutý mobil, kdyby se mi náhodou něco stalo, aby mě mohli kluci vyzvednout. Koukla jsem se, kde jsem a úplně se mi v telefonu ztratil signál,“ popisuje česká cyklistka.

„Uvidíme, doufám, že budou mít ovce tolik rozumu, že nebudou vbíhat pod kola a auta. Včera ty ovce vypadaly rozumně, rozhlížely se, byly na obou stranách, tak jsem jela celkem opatrně.“

A jak podle Nikoly Noskové vypadá rozumná ovce?

„Podívala se kolem sebe a zůstala pořád na místě,“ směje a doufá zároveň česká cyklistka, kterou v sobotu čeká silniční na mistrovství světa ve Velké Británii. A když se zvládne vyhnout ovcím, jejím vysněným umístěním by bylo dojet do desátého místa.