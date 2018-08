Sport ze židle. Na mistrovství světa v počítačové hře DOTA 2 se hraje o 560 milionů korun

Jde o druhou verzi velmi populární online hry Defence of the Ancients. Typově je to takzvaná MOBA, tedy online bojová aréna pro více hráčů. Ve hře proti sobě bojují dva týmy po pěti hráčích, jejichž cílem je zničit soupeřovu základnu.

Za tímto účelem zabíjejí různé příšery, které ovládá počítač a získávají zlaťáky a body zkušeností, kterými vylepšují své postavy. Tu má každý hráč jinou a tým si je vybírá před začátkem zápasu. Rozhodnutí, z jakých postav sestavit tým, je podle hráčů velmi důležité, každá totiž má jiné schopnosti a různé kombinace vyžadují jiné herní strategie.

Samotná hra DOTA 2 patří mezi velmi oblíbené počítačové hry. Podle informací z hráčské platformy Steam ji v roce 2016 hrál najednou více než milion hráčů. Jde také o první esport, ve kterém se konal turnaj, jehož vítězové si odvezli milion amerických dolarů. O tom, že jde o populární hru, svědčí i to, že na tento mezinárodní turnaj je možné sázet i u českých sázkových kanceláří.

A jak říká mluvčí společnosti Tipsport Jiří Hadrava, zájemců o takové sázky přibývá: „Takzvané elektronické hry jsou v kurzové nabídce Tipsportu takovým nováčkem. A patří ve srovnání s jinými sporty mezi ty menší. Vůbec první elektronickou hru jsme vypsali právě DOTA v roce 2014. Byl to turnaj The International. Od té doby zaznamenáváme rostoucí zájem o elektronické hry, ročně je to o 10 až 20 procent.“

Týmy nejsou vyloženě národní, často jsou v nich namíchaní hráči i z různých kontinentů. Řada z nich pochází ze Spojených států, Číny a Ruska. Letošního mistrovství se účastní i jeden čistě filipínský tým a mezi jednotlivými týmy je i dost hráčů ze skandinávských zemí.

Český zástupce mezi nimi letos není. V roce 2011 se jeden z českých týmů zúčastnil, skončil ale hned v základní skupině.