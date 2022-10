Byla to nevyhnutelná záležitost, myslí si o Verstappenově obhajobě titulu komentátor Richtr

Formule 1 zná čtyři závody před koncem sezony světového šampiona. Stal se jím podruhé za sebou Max Verstappen z Redbullu, který vyhrál nedělní Velkou cenu Japonska. To, že je mistrem světa, ale nizozemský pilot zjistil až několik minut potom, co projel cílem. Suzuka (Japonsko) 8:52 10. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Max Verstappen obhájil titul mistra světa formule 1 | Zdroj: Reuters

Max Verstappen dokázal jako jedenáctý pilot v historii obhájit titul mistra světa formule 1. Povedlo se mu to v nedělní Velké ceně Japonska.

Poslechněte si, jak obhajobu titulu mistra světa formule 1 hodnotí komentátor Tomáš Richtr

V prvním rozhovoru po projetí cílem mluvil Max Verstappen ještě o tom, že by bylo hezké získat mistrovský titul v Japonsku. No a jistý si nebyl ještě ani před nástupem na stupně vítězů.

Nakonec se ale nizozemský jezdec dočkal potvrzení. Původně se totiž očekávalo, že Verstappen získá v japonské Suzuce méně bodů. Pokračuje televizní komentátor závodů F1 Tomáš Richtr.

„Je to dáno velkou složitostí pravidel formule 1. Dá se to přirovnat k zákonům, kdy máme pocit, že zákony chápeme a jejich výklad je nakonec trochu jiný. Celý svět předpokládal, že se budou udělovat body podle procenta odjetých kol, ale nakonec tomu tak nebylo a byl naprosto nečekaně aplikován jiný článek pravidel, který měl za následek, že vítěz závodů bral plný počet bodů,“ vysvětluje Tomáš Richtr, podle kterého mistrovský titul ve sprácných rukou. Vždyť Max Verstappen vyhrál v letošní sezoně 12 z dosavadních 18 Velkých cen.

„V té formě, ve které závodí v letošní sezoně, tak je nesporně zaslouženým mistrem světa. Kdyby se to nestalo v Japonsku, tak by se to stalo v některém z nejbližších závodů, takže to byla nevyhnutelná záležitost.“ Dodal Richtr.

Elitní společnost

Verstappen tak jako jedenáctý pilot v historii dokázal obhájit titul mistra světa. Přidal se tak do elitní společnosti kam patří třeba Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Fernando Alonso nebo Ayrton Senna. Jezdec Redbullu tak mohl oba triumfy porovnat.

„První je asi vždycky více emocionální, ale ten druhý je asi o něco hezčí po té sezoně, jakou jsme měli. Ty výhry, doubly, máme blízkou k poháru konstruktérů, byl to speciální rok a vím, že tak dobré sezony se nedějí často.“

Šampionát formuli 1 pokračuje za dva týdny Velké ceny Spojených států. Do konce sezony zbývá odjet čtyři závody.