Kraulařka Seemanová postoupila do finále, polohová štafeta a znakařka Kubová skončily sedmé

Barboře Seemanové se podařilo postoupit ze semifinále kraulařské stovky do bojů o medaile. Druhá česká zástupkyně Anika Apostalon skončila na dvanácté nepostupové příčce. Simona Kubová obsadila ve finále znakařské stovky sedmé místo. Štafeta na 4x50 metrů ve složení Kubová, Petra Chocová, Lucie Svěcená a Apostalon doplavala jako sedmá. Chang-Čou / Čína 13:30 12. 12. 2018 (Aktualizováno: 13:52 12. 12. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Seemanová po vyhraném finále na stometrové trati | Zdroj: Český olympijský výbor

Seemanové dokázala stlačit svůj čas z rozplavby ještě o dvacet desetin sekundy, když zaplavala 52,71 a obsadila osmé poslední postupové místo. Závod o medaile je na programu mistrovství světa ve čtvrtek.

Polohová štafeta si zaplave na mistrovství světa finále, postoupily i kraulařky Seemanová s Apostalonovou Číst článek

Apostalon se také zdařilo zlepšit svůj rozplavbový čas, ale pouze o sedm setin sekundy a skončila celkově dvanáctá, tedy před branami finále.

Simona Kubová, dříve Baumrtová, zvládla ve finále vylepšit svůj semifinálový čas o 15 setin vteřiny a mezi znakařky zaujala sedmou příčku. Vítězkou se stala před hlavní favoritkou Katinkou Hosszuovou z Maďarska Američanka Olivia Smoligová.

Oproti rozplavbám se podařilo české štafetě ve finále ubrat ještě dalších 14 setin a stanovily nové národní maximum na čas 1:46,17 minut.

„Myslím si, že je to dobrý, protože před dvěma roky jsme ani do finále nepostoupily. Jsem maximálně spokojená za celý tým a jsem ráda, že jsme to nakonec dokázaly,“ hodnotila pro Radiožurnál vystoupení štafety jako úspěch Petra Chocová.

Zlatou medaili získaly v Číně v závodu na 4x50 metrů Američanky Olivia Smoligová, Katie Meiliová, Kelsi Dahliaová a Mallory Comerfordová ve světovém rekordu 1:42,38.

Martin Charvát

@matycharvat “Čo chýbalo... od medaile jsem byla 29 setin sekundy, to je tak 25 centimetrů,” posteskla si Simona Kubová, nakonec 7. na mistrovství světa 👏