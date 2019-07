Nevidím to až tak strašně, říká k výkonům českých plavců na mistrovství světa šéftrenér Perna

V Barceloně 2003 byla Ilona Hlaváčková dvě setiny sekundy od zlaté medaile. Na tehdejším mistrovství světa brala stříbro, a to je bohužel poslední medaile, kterou české plavání na jedné z největších sportovních akcí získalo. Za pár hodin zamíří čeští bazénoví plavci z právě skončeného šampionátu v Koreji domů a ani jeden z nich se nemůže pochlubit tím, že by byl třeba jen ve finále. Kwangdžu 17:20 28. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaný plavec Jan Micka | Foto: Marcos Brindicci | Zdroj: Reuters

Na jednu stranu hned pětkrát padl český rekord, na druhou stranu z toho nakonec byla jen umístění na konci první desítky.

„Naše vystoupení v Koreji bylo smutné z toho důvodu, že jsme nedosáhli na cíl, se kterým na mistrovství světa vždy odjíždíme – tím je boj o finálové umístění. Vypadá to, že to vystoupení nebylo úplně dobré, ale odstupy od finále jsou tak malé, že to z mého pohledu nevidím až tak strašně,“ říká Radiožurnálu šéftrenér české reprezentace Vlastimír Perna.

„Nikdo se na to nevybodl, všichni se připravovali nejlépe, jak mohli. Nikdo před startem nedělal to, co by neměl. Nejsme jediní, kteří tu měli problémy… Španělé se trápili, Američané nepředvádí nejlepší výkony…“ poukazuje na ostatní reprezentace Barbora Závadová.

Z té americké se vyjímá bilance Caeleba Dressela, bez něj by dlouhodobě největší plavecká velmoc možná ani nevyhrála pořadí národů podle počtu medailí. A i z toho, co považuje Perna za nejhodnotnější výkony šampionátu, se dá poznat, že Američané nebyli na letošním mistrovství těmi, kteří by uchvátili svět svými časy, jak tomu běžně bývá.

„Pro mě byl vynikající výkon 200 metrů motýlek muži, poté i zlomení 57 vteřin Adama Peatyho na stovce prsa, to je co se týká světových rekordů. Velké překvapení byla i Katie Ledecky v první disciplíně 400 metrů kraul ve finále.“

Perna zmiňuje jednak výkon devatenáctiletého Maďara Kristófa Miláka, kterého byste, když pomineme o něco širší ramena, při náhodném setkání na ulici rozhodně netipovali na plavce.

Dále mluvil Perna o britském fenoménu, který drží 19 z 20 historicky nejrychlejších časů na prsařské stovce. Pak také narážel na to, že lehce nemocnou Ledeckou porazila Ariarne Titmusová, teprve osmnáctiletá Australanka, která je jakýmsi symbolem návratu australského plavání zpátky na vrchol.