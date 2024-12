Na mistrovství světa v Budapešti startuje 26 ruských plavců, pomohla jim listopadová úprava pravidel

V Budapešti začalo mistrovství světa v plavání v krátkém bazénu, do kterého skočila i řada sportovců z Ruska. Zatímco na olympijských hrách v Paříži mohl být jen jeden ruský plavec pod statusem neutrálního závodníka, teď jich je v Budapešti takových 26. Budapešť 16:26 10. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mistrovství světa v krátkém bazénu 2024 v Budapešti | Foto: Robert Hegedu | Zdroj: EPA / Profimedia

Světové plavání v období po olympijských hrách, kdy se situace ve sportovním světě hodně mění, přišlo s dokumentem „Směrnice pro účast sportovců na akcích Světového plavání během období konfliktu“.

Osmistránkový dokument vešel v platnost 18. listopadu. Týká se sportovců, jejichž země jsou ve válce nebo konfliktu. V dodatku na poslední stránce je výslovně napsáno, že za takové země teď Světové plavání považuje Bělorusko a Rusko.

Pravidla se pro sportovce z těchto zemí od olympijských her nebo únorového šampionátu v Kataru v podstatě nemění. Dříve však mohly startovat pouze výjimky, teď jen výjimky nemohou.

Podmínky jsou stanoveny tak, že daní sportovci nesmějí podporovat onen konflikt či válku. Nemohou být nijak spojeni s danou zemí, ani oblečením, plaveckými pomůckami, hymnou či vlajkou. Mají navíc zakázáno dávat s rozhovory či jinak komunikovat s médii. Takoví sportovci jsou na probíhajícím mistrovství světa v krátkém bazénu jako neutrální, Bělorusové jako „Neutrální sportovci A“, Rusové jako „Neutrální sportovci B“.

Tato tendence je dlouhodobá a je pokračováním toho, co probíhalo při únorovém šampionátu v Kataru, za poslední rok a půl je zjevná snaha o navrácení sportovců z Ruska a Běloruska do soutěží. Šlo o postupné kroky, nejdřív lehké uvolnění situace od předsedy světového plavání, Kuvajťana Hussaina Al-Mussallama, loni v létě. Poté povolení výjimek a teď navrácení většiny Rusů a Bělorusů do soutěží, i když coby neutrálních sportovců.

Mělo by jít o iniciativu předsednictva Světového plavání, jednotliví delegáti, mezi kterými je i Český svaz plaveckých sportů, s ní nemají nic společného.