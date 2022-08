Kajakář Dostál ovládl na mistrovství světa rozjížďku na 500 metrů, Fuksa musí o finále zabojovat

Kajakář Josef Dostál vstoupil do mistrovství světa v Halifaxu výhrou v rozjížďce na 500 metrů. Čtyřkajak Jakub Špicar, Radek Šlouf, Jakub Zavřel a Daniel Havel zůstal na šampionátu v Kanadě těsně za přímým postupem do finále pětistovky. Stejně dopadl na dvoustovce kanoista Petr Fuksa. Halifax 19:50 3. 8. 2022 (Aktualizováno: 20:53 3. 8. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český kajakář Josef Dostál | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Ani čtyřnásobný mistr světa Dostál ještě nemá finále pětistovky jisté, protože tam se z rozjížďky přímo do medailových bojů postoupit nedalo.

Tak trochu soutěžím se svým tátou, říká kanoista Fuksa. Z mistrovství světa chce přivézt další medaile Číst článek

Svou jízdu český reprezentant ovládl a v závěru si kontroloval pozici. Na trati, ze které má dva světové tituly, porazil o více než sekundu Portugalce Fernanda Pimentu.

Po delším čekání na závody byl Dostál nervózní. „Když jsem se vzpamatovával z jet lagu, tak se mi nejezdilo úplně dobře. Včera to bylo trošku lepší a dneska jsem moc nevěděl, jak to bude probíhat. S trenérem Pavlem Davídkem jsme se domluvili na tom, že pojedu trochu rychleji začátek, a pak si přejdu hezky do ekonomického tempa, což se povedlo. Byl jsem hezky vepředu,“ pochvaloval si v nahrávce pro média kajakář, který měl před sebou ještě rozjížďku na kilometru.

Ani na této trati mezi kajakáři přímý postup do finále ve hře nebyl. Dostál se dostal do semifinále ze druhého místa s odstupem 43 setin za obhájcem světového titulu Pimentou.

Elitní český čtyřkajak navazuje na bronzovou medaili z loňského mistrovství světa, kterou získala téměř totožná posádka. Pouze Jana Vorla pro letošek nahradil Jakub Zavřel. Za jediným postupovým místem hned po startu ostře vyrazili Poláci. Češti reprezentanti je v závěrečné dvoustovce mohutně stahovali, ale zůstali o 35 setin za nimi.

O finálovou účast tak budou muset bojovat v pátečním semifinále. Uznali, že v rozjížďce nepředvedli optimální výkon.

„Byly tam chyby, úplně jsme se v závodě nesrovnali. Asi to byla taková první nervózní jízda. Já osobně jsem ještě trochu unavený po cestě. Ale ještě máme čas na to se srovnat, postoupit v semifinále, a pak se bude rozhodovat ve finále,“ uvedl Havel.

„Chtěli jsme postoupit rovnou, ale při tom, jaké pocity jsme měli v jízdě, tak je dobře, že pojedeme to semifinále. Je škoda, že neušetříme síly, ale máme šanci se v tom srovnat,“ dodal Šlouf.

Fuksa v semifinále

V pátek čeká semifinále také Petra Fuksu, který na sprinterské distanci dojel ve své rozjížďce čtvrtý. Od třetí příčky zajišťující finálovou účast ho dělilo 44 setin.

Daleko za přímým postupem byl ženský čtyřkajak na 500 metrů Kateřina Zárubová, Barbora Betlachová, Štěpánka Sobíšková, Adéla Házová. Dojely šesté s více než dvousekundovou ztrátou na třetí Maďarky. V boji o jediné postupové místo neměla na pětistovce šanci ani deblkanoe Antonín Hrabal, Jiří Zalubil. Byla třetí daleko za jasně nejrychlejšími Italy.

V rozjížďkách se ve středu v Halifaxu vedle Dostála představí ještě největší česká naděje Martin Fuksa na pětistovce kanoistů a kajakářka Anežka Paloudová rovněž v závodě na 500 metrů.