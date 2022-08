Tak trochu soutěžím se svým tátou, říká kanoista Fuksa. Z mistrovství světa chce přivézt další medaile

V kanadském Halifaxu ve středu začíná mistrovství světa rychlostních kanoistů. V zámořském středisku budou závodníci bojovat o co nejlepší umístění až do neděle. Jednou z největších medailových nadějí české výpravy na šampionátu bude Martin Fuksa, který v aktuální sezoně Světového poháru vyhrál zatím vše, co se dalo.

